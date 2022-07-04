Ukrayna'nın Yeniden İnşası İçin Yol Haritası Oluşturma Toplantısı Başladı

Savaşın harap ettiği Ukrayna hükümeti, İsviçre'deki bir konferansta, Rusya'nın işgalinin ardından ülkenin yeniden inşası için önceliklerini ilk kez açıklayacak.

Güneydeki Lugano kentindeki iki günlük etkinliğe Pazartesi günü başlayacak ve düzinelerce ülkenin yanı sıra çok sayıda uluslararası kuruluş ve finans kuruluşundan temsilciler katılacak. Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için bir plan hazırlamayı ve delegeler arasında görevleri dağıtmayı içerecek.

Sanal olarak katılacak olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy Pazar günü yaptığı açıklamada, yalnızca Rus kuvvetleri tarafından kurtarılan bölgelerde yapılması gereken çalışmaların "gerçekten muazzam" olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın toparlanma planının resmi bir taslağını sunması beklenen Zelenskyy, “Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde 2.000'den fazla köy ve kasabayı serbest bırakmamız gerekecek” dedi.

Savaştan dört aydan fazla bir süre önce yıkıcı yıkıma uğrayan Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin yüz milyarlarca dolara mal olması bekleniyor.

Lugano'daki etkinlik bir taahhüt konferansı değil, bunun yerine savaş şiddetlenirken bile başlaması hedeflenen yeniden inşa sürecinin ilkelerini ve önceliklerini belirlemeye çalışacak.

En az 45 milyon metrekare konut, 256 işletme, 656 sağlık kurumu ve 1.177 eğitim kurumunun hasar gördüğü, yıkıldığı veya el konulduğu tahmin ediliyor.

'Yol haritası'

Konferans, Rusya'nın başlangıçta Ukrayna'daki reformları tartışması planlanan 24 Şubat'ta tam kapsamlı işgalini başlatmasından çok önce planlanmıştı.

Ukrayna'nın İsviçre Büyükelçisi Artem Rybchenko toplantıdan önce bunun ülkesinin iyileşmesi için “yol haritasının” oluşturulmasına yardımcı olacağını söyledi.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'dan nadir bir gezi yaptı ve Pazar günü havaalanında İsviçre Cumhurbaşkanı Ignazio Cassis ve bölge liderleri tarafından karşılandı.

Dışişleri bakanı Dmytro Kuleba'nın hastalık nedeniyle son anda iptal etmek zorunda kaldığı bildirilse de, uzun ve tehlikeli yolculuğu yapan yaklaşık 100 Ukraynalı arasında beş hükümet bakanı da vardı.

Toplamda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birkaç hükümet başkanı ve çok sayıda bakan da dahil olmak üzere konferansa yaklaşık 1000 kişinin katılması planlandı.

İngiltere dışişleri bakanı Liz Truss, yaptığı açıklamaya göre ülkesinin yeniden inşa vizyonunu ortaya koyacak.

Pazartesi günü konferansa yaptığı yorumda, Ukrayna'nın “Rusya'nın saldırganlık savaşından” tamamen kurtulmasının önemini vurgulaması bekleniyor.

Bunun, “demokrasinin otokrasi üzerindeki gücünün bir sembolü” olacağını söyleyecektir.

Temel hizmetler

Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB), taslak planlara aşina olan kaynaklara göre, AB ve AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan yatırımlarla sonunda 100 milyar avroya ulaşabilecek yeni bir Ukrayna güven fonu oluşturulmasını önermesi bekleniyor, dpa haber ajansı bildirildi.

Pazartesi öğleden sonra açıklanacak olan teklifin, yeniden yapılanmaya ve ayrıca Ukrayna'nın AB üyelik hedeflerine yönelik yatırım üretebilecek bir platform oluşturmayı amaçladığını söylediler.

EIB'nin Dış Faaliyetler Departmanı Başkanı Markus Berndt dpa'ya verdiği demeçte, "Ukrayna devasa bir ülke, çok şey yıkıldı … yeniden yapılanmayı planlamaya ve koordine etmeye yeterince erken başlayamazsınız" dedi.