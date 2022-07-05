Ukrayna'nın Sloviansk Kenti 'Büyük Bombardıman' Sonucu Vuruldu

Sloviansk belediye başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş zamanındaki amaçları için gerekli olan bir doğu Ukrayna eyaletini ele geçirme zaferini ilan etmesinden bir gün sonra, Moskova'nın taarruzu yolundaki bir şehir sürekli bombardımana maruz kaldı, Sloviansk belediye başkanı, savaş öncesi nüfusu yaklaşık 107.000 olan kentin “büyük bombardımanını” bildirdi.

Belediye Başkanı Vadim Lyakh bir Facebook'ta yaptığı açıklamada, “büyük bombardımanın”, Rusya'nın Ukrayna'yı dört aydan daha uzun bir süre önce işgal etmesinden önce yaklaşık 107.000 nüfusu olan Sloviansk'ı dövdüğünü söyledi. Birkaç saat önce sakinleri tahliye etmeye çağıran belediye başkanı, sığınaklara sığınmalarını tavsiye etti.

Sloviansk'ı hedef alan baraj, Rus kuvvetlerinin ülkenin en deneyimli askerlerinin yoğunlaştığı, çoğunlukla Rusça konuşulan bir sanayi bölgesi olan Ukrayna'nın Donbas bölgesine daha da ilerlemek üzere konumlandırıldığına dair korkuların altını çizdi.

Lyakh, Sloviansk'ın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında roket ve topçu ateşi aldığını, ancak Moskova'nın komşu Luhansk eyaletindeki son büyük şehri ele geçirmesinden sonra bombardımanın son günlerde arttığını söyledi.

“Mümkün olduğunca çok insanı tahliye etmek önemlidir,” Salı sabahı uyardı, bombardımanı Pazartesi günü 40 ev hasar sözlerine ekledi.

Ukrayna ordusu, kuşatılmalarını önlemek için askerlerini Pazar günü Lysychansk kentinden geri çekti. Rusya savunma bakanı ve Putin, kentin daha sonra ele geçirilmesinin Moskova'yı Donbas'ı oluşturan iki ilden biri olan tüm Luhansk'ı kontrol altına aldığını söyledi.

Ukrayna cumhurbaşkanı ofisi, Ukrayna ordusunun hala Luhansk'ın küçük bir bölümünü savunduğunu ve yakın bölgelerde müstahkem pozisyonlar kurmak için zaman kazanmaya çalıştığını söyledi.

Şimdi soru, Rusya'nın Donetsk eyaletini de ele geçirerek Donbas'ı ele geçirmesini tamamlamak için yeterli gücü toplayıp toplayamayacağı. Putin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Luhansk'ta savaşan Rus birliklerinin “biraz dinlenmesi ve savaş kabiliyetlerini artırması gerektiğini" kabul etti.”

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın Putin tarafından belirlenen tüm hedeflere ulaşılana kadar devam edeceğini söyledi. Ancak Shoigu, şu anda Moskova için “temel önceliklerin” birliklerin “hayatlarını ve sağlığını korumak” ve “sivillerin güvenliğine yönelik tehdidi dışlamak" olduğunu söyledi.”