Ukrayna'nın Ön Cephesinde Bombardımanın Ortasında Yaşam

Valentina Gordeyeva, yakındaki köknar ağaçlarının üstleri sallanmaya başladığında bir şeylerin geldiğini fark etti, ancak yakındaki bir dükkanda barınmak için koşarken, bir şarapnel parçası sol elinin yumuşak etini deldi.

Perşembe gününden bu yana Rusya destekli ayrılıkçılar tarafından bombardımanda yaralanan dört sivilden biri haline gelen 65 yaşındaki genç, "Bir çanta tutuyordum ve acı hissettim ve sonra çantamdan kan aktığını gördüm." dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki Marinka'da bir otobüs durağının yakınında vurulduğu yeri işaret eden yetkili, saldırıda yakındaki bir okulun da hasar gördüğünü söyledi.

10.000 nüfuslu şehir, ayrılıkçı toprakların sadece birkaç metre uzaklıkta olduğu ön cephede yer almaktadır. Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Donbas bölgesindeki iki bölgeden birinin kendi kendini ilan ettiği başkent Donetsk'in batı kenarının hemen ötesinde yer almaktadır.

Sekiz yıl boyunca 14.000'den fazla insanın ölümüne yol açan bir çatışmadan sonra, buradakilerin çoğu silah ve top tehdidine alıştı. Şehirdeki binaların çoğu çatışma izleriyle doludur ve sağlam çatılar veya pencereler nadirdir.

Bununla birlikte, Rusya ile son birkaç gündür gerginlik arttıkça, saldırılar son yılların en yoğun hale geldi ve yerleşim bölgelerini - hatta bir anaokuluyu - vurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada, topçu ateşinin tüm cephe hattında yoğunlaştığı bildirildi.

Ülkenin uzak doğusundaki bir liman kenti olan Mariupol yakınlarındaki cephedeki askerler, El Cezire'ye cuma gecesi hatırlayabilecekleri en ağır bombardımanı yaşadıklarını ve patlamaların ürpertici ses kayıtlarını paylaştıklarını söyledi.

Cumartesi günü iki Ukrayna askeri öldü, dört asker de yaralandı.

El Cezire o öğleden sonra Marinka'yı ziyaret ettiğinde, devam eden bombardıman patlamaları yakınlarda duyulabiliyordu.

Tırmanış, Batılı güçlerin Ukrayna'nın haftalardır uyardığı tam kapsamlı savaşın eşiğinde olmasından korkmasına neden oldu.

Rusya, Ukrayna'yı topraklarını bombalamak ve ayrılıkçılara "soykırım" uygulamakla suçladı. Ayrılıkçı liderler o zamandan beri sivillerin Rusya'ya toplu olarak tahliye edilmesi çağrısında bulundular ve tam bir askeri seferberlik ilan ettiler.

ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, saldırıların Bir Rus işgali bahanesi olarak düzenlendiğini söylüyor.

Batı medyasındaki kıyamet uyarılarına rağmen, birçok Ukraynalı Rusya'dan yükselen tehdit karşısında stoic kaldı.

Ancak ateşkes ihlalleri büyüdükçe atmosfer değişmeye başlıyor ve bazıları cepheden daha uzak şehirlere sığınıyor.