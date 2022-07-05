Ukrayna'nın En Genç Milletvekili: Dünya Çok Daha Fazlasını Yapabilir

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Rus destekli hükümeti, Ukraynalıların Avrupa Birliği ile siyasi birlik ve serbest ticaret anlaşması imzalamama kararını protesto etmesi üzerine 2014'te çöktü.

Sviatoslav Yurash, Euromaidan devrimi olarak bilinen şeye katılmak için Hindistan'daki Kalküta Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okuduktan sonra Ukrayna'ya dönmüştü . Daha sonra sadece 17 yaşında olan Yurash, aktivist grup Euromaidan'ın halkla ilişkiler başkanı oldu.

Şimdi 26 yaşında, Ukrayna'nın en genç milletvekili - 2019'da katıldığı Başkan Volodymyr Zelenskyy'nin Halkın Hizmetkarı partisinin bir üyesi.

Milletvekili, boyun çizgisini süsleyen markalı vyshyvanka (geleneksel Ukrayna işlemesi) dikişli yakalarıyla, savaşın gerçekliğiyle yan yana, vücuduna asılı bir AK-47 ile sosyal medyada hızla savaşın ikonik bir figürü haline geliyor.

Al Jazeera'ya kendisini siyasete girmeye neyin motive ettiğini ve Ukrayna'yı vahşice harap eden bir savaş sırasında kendisini ve ulusun gençliğini devam ettiren şeyi anlattı .

Politik olarak ilk ne zaman farkına vardınız – çevrenizde neler olup bittiği; sana ne ilham verdi?

Yurash: Hindistan'da okurken, 2013'te ülkemde devrim başlıyordu ve bu dünya için özleyemediğim bir şeydi. Ülkem muazzam bir dönüşümden geçiyordu ve bunun bir parçası olmak için hiçbir şeyin önüne geçmesine izin vermeyecektim. Devrim için geri döndüm ve bu, politik olarak aktif olmamın başlangıcı oldu.

Resmi siyasi kariyerim 2019'da başladı. Etrafımda neler olup bittiğini anlamak istedim. Diğer adaylarda olmayan bir şeye sahip olduğuna inandığım için Zelenskyy'nin partisine katıldım . İnsanlar adamı sevdi; acımasız bir sistemi yeniden şekillendirmek için açık bir imkanı vardı ve bu yüzden 2019'da muhalefetten gelmesine rağmen seçimleri [zafere] silip süpürdü.

Siyasete 23 yaşında girmek oldukça genç. Meslektaşlarınızın tepkisi ne oldu?

Yurash: Benim yaşıtlarım da devrimi yaşıyorlardı. Ülkeyi yeniden şekillendiriyorduk, onlar da benim gibi düşündüler. Zelenskyy'nin kampanyasının kilit yönlerinden biri, ülkedeki değişime dahil olan daha fazla insanın çabalara katılmasını sağlamaya çalışmaktı - Zelenskyy'den, ülkeyi gerçekten yeniden şekillendirebilecek ve katkı sağlayabilecek yeni insanları sürece dahil etme hevesi vardı.

Babanız Andrii Yurash, Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi. Kariyer seçiminizde rol oynamış olmalı.

Yurash: Orası farklı bir hikaye. 2014'ten önce babam çok alimdi, Ukrayna'nın en tanınmış din alimlerinden biriydi. Hayatı kitaplar ve çalışmalarla geçti ve devrimden sonra ülkedeki dini meseleleri yönetmeye davet edildi - ve bu noktadan sonra siyasi kariyerine [eski Cumhurbaşkanı Petro] Poroshenko döneminde başladı .

O zamanlar ortalıkta dolaşan bir hikaye vardı: babam Poroshenko'dan, ben Zelenskyy'denim ve hala iyi anlaşıyoruz ve demokrasinin anlamı bu. Bana göre, sağlıklı bir topluma sahip olmak istiyorsanız, fikirlere hoşgörülü olmak çok önemli bir şey. Ve şimdi bu zor zamanda ülkemiz geçmişten gelen birçok farklılığı aşmak için bir araya geliyor.