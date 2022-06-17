Ukrayna'nın AB'ye Katılması Gerçekten Ne Anlama Geliyor?

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı “özel askeri operasyon”dan dört gün sonra, Ukrayna Avrupa Birliği'ne katılmak için resmi bir talep imzaladı – Rusya'nın uzun süredir kınadığı bir hareket.

Cuma günü, Avrupa Komisyonu Ukrayna'ya Avrupa Birliği aday statüsü verilmesini tavsiye etti.

Şimdi, 27 AB ülkesinin tamamının, 23-24 Haziran'daki AB liderleri zirvesinde tartışılacak olan Ukrayna'ya aday statüsü vermeyi kabul etmesi gerekiyor.

Ancak adaylığa yeşil ışık yakılmış olsa bile, tam üyelik statüsüne ulaşmak yıllar hatta on yıllar alabilir.

Gürcistan ve Moldova da, Rus güçlerinin Şubat ayında Ukrayna'ya girmesinden bir hafta sonra üyelik tekliflerini sundular ve bu AB zirvesinde de ele alınacak.

Moldova, Avrupa Komisyonu'nun aday statüsüne ilişkin tavsiyesini aldı ve ülke yetkilileri, AB liderlerinin önümüzdeki hafta onayını bekleyerek kararı memnuniyetle karşıladılar. Ancak Avrupa Komisyonu, Gürcistan'ın aday statüsü alabilmesi için belirli koşulları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

'Ukrayna Avrupa ailesine aittir'

AB'nin bloğa katılmak için zorlu şartlarına uyması, özellikle savaş durumundaki bir ülke için yıllar alabilir. Talepler, rekabetçi bir piyasa ekonomisi yaratmaktan demokratik yönetimi garanti etmeye kadar uzanmaktadır.

“Bu müzakereler çok karmaşık olabilir. ABD'nin Brüksel'deki Alman Marshall Fonu'nun güvenlik ve savunma konusunda kıdemli üyesi Bruno Lété, 1999'dan bu yana aday ülke olan Türkiye'yi örnek vererek, üyelikle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor” dedi.

Fransa, Almanya, İtalya ve Romanya liderleri Perşembe günü Kiev'i ziyaret ederek aday devlet statüsünden başlayarak Ukrayna'nın AB üyeliğine destek verdiler .

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Ukrayna Avrupa ailesine aittir" derken, İtalya Başbakanı Mario Draghi, "Ziyaretimizin en önemli mesajı İtalya'nın Ukrayna'yı AB'de istediğidir" dedi.

Birleşik Krallık'taki Nottingham Üniversitesi'nde karşılaştırmalı siyaset alanında yardımcı doçent olan Will Daniel, Avrupalı ​​liderlerin dayanışmalarını göstermek için Ukrayna'nın AB üyeliğini kullandıklarını ve her ikisinin de “tam olarak aynı şey olması gerekmediğini” söyledi.

AB'nin, Ukrayna'nın artık insanlar tarafından pratikte gerçekte ne anlama geldiğinden farklı olarak algılanabilecek bir aday ülke olduğunu söylemesinden endişe ediyorum" dedi.

Üyelik adaylığı onaylanırsa, birçok kişi bunun AB'nin Ukrayna'ya sağladığı fonları nasıl etkileyeceğini sorguluyor. Blok şimdiye kadar Ukrayna'ya askeri teçhizat satın alması için yaklaşık iki milyar avro (2,1 milyar dolar) gönderdi ve en son onaylanan paket 500 milyon avroluk (522,5 milyon dolar) oldu.

Daniel, Ukrayna'nın aday olmasının “zaten sağlanan yardım ve destek türleri üzerinde doğrudan etkileri olmaması gerektiğini ve gelecek aylarda devam edebileceğini” söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı

Rus askeri güçlerinin Ukrayna'ya girmesinden bu yana yaklaşık dört ay geçti ve şimdiye kadar her iki taraf da “özgürlük” versiyonları için savaşmaya devam ediyor.

BM İnsan Hakları Ofisi (OHCHR), Mayıs ayı sonu itibariyle yaklaşık 200'ü çocuk olmak üzere en az 4.031 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. OHCHR verilerine göre, 9 Haziran itibariyle savaşın ortasında Avrupa'da yaklaşık beş milyon Ukraynalı mülteci kaydedildi .

Lété, toprak bütünlüğünün AB'ye katılmanın resmi bir koşulu olmamasına rağmen, "Herkes Avrupa Birliği'ne girmeden önce topraklarınızı kontrol etmeniz gerektiğini anlıyor" dedi.