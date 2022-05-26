Ukraynalılar Rusya'nın İşgalinin Dehşetini Anlatıyor

Rus kuvvetleri tarafından kuşatılan doğu Donbas bölgesindeki Ukraynalılar, işgalin en yoğun aşamasına ulaşmasıyla sivil altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar bildirdiler.

Rusya, bağımsızlığı Moskova tarafından tanınan Donetsk ve Luhansk'ın iki isyancı cumhuriyetinden oluşan Donbas bölgesinin tam kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor.

Luhansk bölge valisi Serhiy Haidai, Moskova'nın Donbas'taki saldırısının odak noktası olan Severodonetsk şehrinin dışında savaşın "çok zor" olduğunu söyledi.

Ancak sanayi merkezi henüz kuşatılmadı, Telegram'a gönderilen bir videoda söyledi.

"Önümüzdeki haftanın belirleyici olacağını" öngören Haidai, kentin teslim olmaya çalışan Rus birlikleri tarafından "muazzam miktarda bombardımana" maruz kaldığını da sözlerine ekledi.

Severodonetsk'ten kaçan savaştan göç etmiş bir sivil, oradaki durumu "korkunç" olarak nitelendirdi.

Olena, "Ayrılan insanların sadece bir bavulu var ve paraları yok - gidecek hiçbir yerleri yok" dedi.

Ukrayna ordusuna göre, Rus birlikleri Çarşamba günü Donbas'ta 40'tan fazla kasabayı bombaladı ve 38'i ev ve bir okul olmak üzere 47 sivil bölgeyi tahrip etti veya zarar verdi.

Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Ortak Görev Gücü Facebook'ta "Bu bombardıman sonucunda beş sivil öldü ve 12 kişi yaralandı" dedi.

'Umurlarında değil'

Rus kuvvetlerinin tren istasyonuna düzenlenen roket saldırısında 50 kişiyi öldürüp 100 kişiyi yaralamakla suçlandığı, savaşın harap ettiği doğu kenti Kramatorsk'ta yakalanan siviller, Ukraynalı yetkililerin Rus ordusunun "yakılmış toprak" taktikleri olarak tanımladıkları şeyden bahsettiler.

"Ukrayna'da söylediğimiz gibi, hiçbir yer güvenli değil. Ruslar sadece her şeyi vurdular, umursamıyorlar, "dedi 13 yaşındaki Eugine.

Bir emekli olan Gennady, beş yaşındaki torununun ve beş aylık torununun savaşın parçaladığı şehri "neyse ki terk ettiğini" söyledi.

"Damadım az önce kızımı gömdü. Ona bir şey olursa, çocuklarının, torunlarımın ebeveynleri olmayacak "dedi.

Rusya, kendisini faşistlerden korumak için Ukrayna'da "özel bir askeri operasyon" yürüttüğünü defalarca söyledi; Kiev ve Batılı müttefiklerinin asılsız olduğunu söylediği bir suçlama.

Ukrayna, Rus güçlerini sivilleri hedef almakla ve savaş suçlarına karışmakla suçladı, Rusya ise reddediyor. Bu haftanın başlarında, 21 yaşındaki bir Rus tank komutanı, silahsız bir sivili öldürmekten savaş suçlarından suçlu bulunduktan sonra bu hafta ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

'Sayıca bizden önemli ölçüde fazla'

Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Donbas'taki Ukrayna birliklerinin Rusya'nın saldırısını durdurduğunu söyledi.

"Ukrayna silahlı kuvvetleri, istihbaratımız ve devleti savunan herkes, Rus birliklerinin doğudaki son derece şiddetli saldırısına direniyor" dedi.

"Bazı bölgelerde, düşman ekipman ve asker bakımından bizden önemli ölçüde daha fazla. Rus yetkililer gösterici bir karar aldı. Sözleşmeli hizmet için yaşlı insanların işe alınmasına izin verdiler. Yani artık yeterince genç insana sahip değiller. Ama savaşma arzusu hala devam ediyor."

Rusya destekli kendi kendini ilan eden Luhansk ve Donetsk'te tutulan Ukraynalı savaş esirlerinin sayısı yaklaşık 8.000, Luhansk yetkilisi Rodion Miroshnik, TASS haber ajansı tarafından Perşembe günü söylendi.

"Çok sayıda mahkum var. Şimdi toplam sayı 8.000 bölgesinde bir yerde. Bu çok fazla ve kelimenin tam anlamıyla her gün yüzlerce kişi ekleniyor, "dedi Miroshnik.

RIA Novosti haber ajansının bildirdiğine göre, ayrılıkçı Donetsk bölgesindeki Rusya destekli ayrılıkçıların lideri, Donbas bölgesindeki askeri operasyonun hızlandırılması çağrısında bulundu.

Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin, Kiev'in bölgenin kuzeyindeki kilit şehirlere su tedarikini engellediğini ve askeri harekatın hızlandırılması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Haidai, bu arada, Lysychansk kentindeki polisin sivillerin cesetlerini toplu mezarlara gömdüğünü, bir bölgede sadece bir bölgede yaklaşık 150 kişi olduğunu söyledi.

Gömülen insanların aileleri savaştan sonra yeniden defin gerçekleştirebilecek ve polisin Ukraynalıların sevdikleri için ölüm belgelerini güvence altına almalarını sağlayan belgeler yayınladığını söyledi.