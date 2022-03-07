Ukraynalı Çocuklar Eve Hasret

Nadia Timoşchuk, evcil kaplumbağasının yanına gidebilmesi ve erkek ve kız kardeşine sarılabilmesi için bir kanser tedavisinin daha sona ermesi için sabırsızlanıyor.

"Onları çok özledim. Eskiden çok gürültülü oldukları için onlara kızardım ve gürültüye dayanamıyorum." 14 yaşındaki çocuk, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki 7 No'lu Çocuk Hastanesi'nin bodrumunda El Cezire'ye konuştu.

2019 yılından beri nadir görülen bir kötü huylu beyin kanseri türü olan gliosarkom ile mücadele ediyor.

Ama son zamanlarda metastazdı ve metastazlar böbreklerine baskı yapmaya başladı. Nadia, Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalini başlatmasının ardından kendisini hastanenin bodrumunda füzelerden korunaklı bulmak için 9 Şubat'ta böbrek tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Annesi Maryna, son "sekiz veya dokuz gündür" düzinelerce hastanın yanı sıra sessizce ışıltılı lambalarla aydınlatılmış küçük bir odada kaldıklarını söyledi. Birçok sağlık çalışanı da gecelerini burada geçiriyor. Kiev'in merkezindeki hastanenin girişi av tüfeği olan bir gardiyan tarafından çalıştırılıyor.

Maryna, kızının üç şilteden oluşan yatağında otururken ve üzerinde kelebekler basılmış bir battaniyeyle kaplıyken El Cezire'ye "Burada oturmaktan bıktık usandık" dedi.

Hastanede her gün, tıbbi prosedürler, yemek molaları ve acı verici ağrı ile işaretlenmiş güneş ışığından yoksun bir dağ sıçanı günüdür.

Maryna, "O kadar çok acı çekiyordu ki, kasılmalar içinde yatıyordu", dedi.

Ve her gün yerden gelen haberlerle gölgelenir.

Rus seyir füzeleri ve topçu birlikleri Kiev'in eteklerinde - Kiev'in batısındaki Akademgorodok metro istasyonu yakınındaki Timoşchuk aile mahallesi de dahil olmak üzere.

Rus tanklarının ve zırhlı personel taşıyıcılarının (APC' ler) günlerdir Ukrayna kuvvetleriyle savaştığı Irpin ve Bucha kasabalarına bir taş atımı mesafededir.

Ancak artan ölü sayısı ve işgalin yıkımıyla ilgili yıkıcı haberler, Ukrayna ordusunun şiddetli direnişi ve sivil gönüllülerden oluşan "toprak savunması" tarafından yumuşatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planladığı blitzkrieg başarısız oldu ve şimdiye kadar Rusya'nın Kiev'e yönelik hamlesi durdu.

Ancak direniş mutlaka iç huzuruna dönüşmez.

Nadia, "Evde olsam bile sakin olmayacağım." dedi.

Bu arada, Kiev'deki tıp doktorları Nadia'nın tedavisi hakkında karamsar çünkü Ukrayna'daki hiçbir hastane ona yeni bir kemoterapi turu sağlayamıyor.

Nadia sakince, "Doktorlar ,'yurtdışına git, Ukrayna'da kimse sana yardım demez' dedi." dedi.

Bir İtalyan kliniği onu kabul etmeyi kabul etti, ancak trenle Ukrayna'nın batısındaki Lviv şehrine ve İtalya'ya doğru gidişi, bu hafta sonu batıya giden trenlerin çoğunu tıka basa dolduran Irpen'den sivillerin tahliyesi ile ertelendi.