Ukrayna'dan Çin'e Rusya'yı Kınama Çağrısı

Ukrayna, Çin'i "Rus barbarlığını" kınamaya ve "medeni ülkeler koalisyonunu" desteklemeye çağırdı.

Polonya Başbakanı, Avrupa Birliği ile Rusya arasında tam bir ticaret yasağı çağrısında bulundu.

Rusya, en yeni Kinzhal hipersonik füzelerini Ukrayna'da ilk kez kullandığını açıkladı.

İlk Birleşmiş Milletler yardım konvoyu Ukrayna'nın doğusundaki Sumy şehrine ulaştı.

Beyaz Saray, Biden'ın iki lider arasındaki görüntülü görüşmesinde Xi'ye teşvikte bulunmadığını söylüyor.

Ukrayna, Cuma günü 9 bin 100'den fazla kişinin insani koridorlardan Ukrayna şehirlerinden tahliye edildiğini açıkladı.

Tahliye edilenlerin yarısından fazlası - 4.972 kişi - kuşatılmış Mariupol kentinden ayrıldı.

ayrıldı. BM, savaş nedeniyle 6,5 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini açıkladı.

Rusya: Ukrayna mayınları Karadeniz'de

Rusya, Ukraynalıların "askeri operasyonuna" karşı Karadeniz'de konuşlandırdığı mayınların Bosphrous Boğazı ve Akdeniz'e kadar sürüklenebileceği konusunda uyardı.

FSB güvenlik servisinden yapılan açıklamada, "Rus özel askeri operasyonunun başlamasından sonra Ukrayna deniz kuvvetleri Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yuzhny limanlarının etrafına mayın bariyerleri konuşlandırmıştı" denildi ve mayınların "harap" edildiği ve 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı belirtildi.

Fırtınaların, şu anda batı Karadeniz'de serbestçe yüzen, rüzgar ve akıntılar tarafından itilen mayınların bazılarına kablo kestiği belirtiliyor.

NATO'ya hipersonik silah uyarısı:

El Cezire'den Dorsa Jabbari'nin Moskova'dan bildirdiğine göre, Rusya'nın hipersonik silah kullanımı "önemli" ve NATO ülkelerine bir uyarıydı.

"Bu, bu ülkenin Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmak için askeri olarak sahip olduğu her şeyi kullanmaya istekli olduğunun bir başka çok önemli ve tehlikeli hatırlatıcısıdır."

Ukrayna 190.000 sivili savaş bölgelerinden tahliye etti:

Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk televizyonda yayınlanan bir röportajda, Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana 190 bin sivili insani koridorlar aracılığıyla cephe bölgelerinden tahliye ettiğini söyledi.

Bakan, Kiev ve Luhansk bölgelerindeki koridorların Cumartesi günü çalıştığını, ancak kuşatma altında bulunan doğu liman kenti Mariupol' e planlanan bir koridorun sadece kısmen faaliyete geçtiğini ve otobüslerin Rus askerleri tarafından geçmesine izin verilmediğini söyledi.

Ukrayna'dan Çin'e 'Rus barbarlığını kınama' çağrısı

Ukrayna, ABD'nin Moskova'nın ülkeye yönelik saldırısına destek ver etmesi halinde Pekin'i sonuçları konusunda uyarması üzerine Çin'i "Rus barbarlığını" kınamada Batı'ya katılmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı yaveri Mikhailo Podolyak Twitter'dan yazdığı yazıda, "Çin, uygar ülkelerin koalisyonuna destek vermek ve Rus barbarlığını kınamak için doğru bir karar verirse küresel güvenlik sisteminin önemli unsuru olabilir." dedi.