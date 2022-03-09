Ukrayna'dan Çernobil'de Yeniden Güç Sağlamak İçin Ateşkes Çağrısı

Ukrayna, Çernobil nükleer santraline giden bir elektrik hattında onarım yapılmasına izin vermek için Rusya'ya geçici ateşkes çağrısında bulundu ve elektrik kesintisinin devam etmesi halinde radyasyon sızıntısı olabileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın devlet nükleer şirketi Energoatom Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rus güçleri arasındaki çatışmaların, Rus güçleri tarafından ele geçirilen santrale giden yüksek gerilim enerji hattının derhal onarılmasını imkansız hale getirdiğini söyledi.

Energoatom, santralin harcanan nükleer yakıtı soğutamaması halinde radyoaktif maddelerin serbest bırakılabileceğini söyledi ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba rezerv dizel jeneratörlerin santrale sadece 48 saat enerji verebileceğini söyledi.

Bundan sonra, Twitter'da "harcanan nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve radyasyon sızıntılarını yakın hale getirecek", diye yazdı.

Kuleba başka bir Tweetinde, "Çernobil NPP'sini ve Rus ordusu tarafından işgal edilen tüm nükleer tesislerini besleyen tek elektrik şebekesi zarar gördü." dedi.

Yetkili, "Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşkesi durdurmasını ve onarım ünitelerine güç kaynağını geri getirmelerine izin vermesini talep etmeye çağırıyorum." diye de ekledi.

Birleşmiş Milletler'in nükleer izleme örgütü, olayın güvenlik üzerinde kritik bir etkisi olmadığını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Twitter'da "Çernobil Nükleer Santrali'nde harcanan yakıt depolama havuzunun ısı yükünün ve soğutma suyunun hacminin elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan etkili ısı giderimi için yeterli olduğunu" yazdı.

3 Mart'ta yayınlanan bir notta, IAEA sitenin "toplam güç kaybı olması durumunda" yedek acil durum dizel jeneratörlerine sahip olduğunu söylemişti.

Çernobil bitkisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk günü olan 24 Şubat'ta Rus güçleri tarafından ele geçirildi.

Ancak Energoatom, Çernobil'de elektrik kesintisi sırasında serin tutulamayan yaklaşık 20.000 harcanmış yakıt montajı olduğunu ve ısınmalarının "radyoaktif maddelerin çevreye salınmasına yol açabileceğini söyledi.

Bildiride, "Radyoaktif bulut rüzgarla Ukrayna, Belarus, Rusya ve Avrupa'nın diğer bölgelerine taşınabilir." ifadesi yer aldı.

Santraldeki havalandırma sistemlerinin de çalışmayacağını ve personeli tehlikeli dozlarda radyasyona maruz kalacağını da sözlerine ekledi.

IAEA Genel Müdürü Rafael Grossi Salı günü yaptığı açıklamada, fabrikanın 210 personelinin savaşın başlamasından bir gün öncesinden bu yana rotasyonsuz olarak görevde olduğu yönündeki haberlere ilişkin endişelerini dile getirdi.

Ukrayna'nın nükleer regülatörü daha önce personelin gıda, su ve ilaca sınırlı erişimi olduğu ve onlar için durumun kötüye giderek kötüleşerek olduğu konusunda uyarmıştı.

Grossi, "Chornobyl nükleer santrali personelinin karşı karşıya olduğu zor ve stresli durumdan ve bunun nükleer güvenlik için gerektirdiği potansiyel risklerden derin endişe duyuyorum." dedi. Yetkili, "Sahanın etkin kontrolündeki güçleri, personelin orada güvenli bir şekilde dönmesini acilen kolaylaştırmaya çağırıyorum." diye de ekledi.