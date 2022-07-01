Ukrayna'daki Savaş Ne Zaman Bitecek?

Binlerce asker öldü, milyarlarca dolar askeri donanım boşa gitti ve tüm şehirler amansız bombardımana maruz kaldı - ve dört aydan fazla bir süre sonra, Rusya'nın Ukrayna'daki şiddetli askeri harekatı hız kesmeden devam ediyor.

Savaşın ne zaman biteceğine dair tahminler çok farklı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bunun yıllarca sürebileceği konusunda uyarırken, Batı istihbarat teşkilatlarının Rusya'nın savaş yeteneklerinin önümüzdeki aylarda tükenebileceğini söylediği bildirildi.

Rusya, odağını Ukrayna'nın doğusuna kaydırdıktan sonra, Luhansk eyaletinin neredeyse tamamını ele geçirdi ve muhtemelen Donetsk eyaletinin geri kalanını alana kadar çabalarını sürdürecek - bu iki alan birlikte Donbas bölgesini oluşturuyor. Çarşamba günü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın "Ukrayna'ya özel askeri operasyon" dediği şeye "bitiş tarihi belirlemenin hiçbir faydası olmadığını" söyledi ve Donbas'ı "kurtarma" hedefinin değişmediğini de sözlerine ekledi.

Eski bir Yunan ve NATO korgenerali Konstantinos Loukopoulos, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Kiev'e girmeyi ve Rus kuvvetlerinin stratejik yeniden konuşlandırılmasını ve ağırlık merkezini doğu Ukrayna'ya koymayı başardıktan sonra, Rus generalleri yavaş ama sağlam bir şekilde gitmeye karar verdi." .

Geçen hafta Ukrayna, güçlerine haftalardır yoğun bir Rus taarruzunun hedefi olan kilit şehir Severodonetsk'ten çekilme emri verdi . Güçleri yakınlardaki Lysychansk şehrini de ele geçirmek için bastırırken, Rusya Perşembe günü birliklerinin stratejik olarak önemli Yılan Adası'ndan çekildiğini duyurdu. Moskova, Ukrayna limanlarından gıda ihracatını yeniden başlatma çabalarını desteklediğini göstermeyi amaçlayan bir "iyi niyet jesti" olarak nitelendirdi, ancak Kiev, Rusları geri çekilmeye zorladığını söyleyerek bunu bir zafer olarak selamladı.

Öyleyse, savaş devam ederken, ne kadar süreceğine dair en olası senaryo nedir?

“Α Savaş, ya bir taraf iradesini önce sahada, sonra müzakere masasında diğerine dayatmayı başardığında ya da her iki taraf da savaşmak yerine bir uzlaşma istediğinde sona erer, çünkü maliyet sürekli olarak herhangi bir tavizden daha ağır basar. sözde 'ortak zemin'," dedi Loukopoulos.

“[Belki] ikincisi çok uzak değil.”

Bununla birlikte, Loukopoulos, acil bir sonun düşünülemez göründüğünü söyledi.

Rusya'nın siyasi-stratejik ve operasyonel-taktik inisiyatife sahip olduğunu, Ukrayna ve Batı ittifakının ise Rusya'nın "önemli bir faktöre" işaret ettiğini belirterek, "Savaşın sonunun yakın olmadığına tamamen ikna oldum" dedi.