Ukrayna'da Savaş: Kaç Kişinin Öldüğünü Söyleyebilir Miyiz?

Luhansk, Lysychansk'taki bir binaya Rus hava saldırısı, orada saklanan dört kişiyi öldürdü. Yakınlardaki Severodonetsk'te, bir gün süren Rus bombardımanından sonra iki kişi daha öldü. Ukrayna kuvvetlerinin Donetsk kentinin eteklerini bombalaması sonucu bir kişi daha öldü. Rus kuvvetlerinin kuzeydoğu Sumi bölgesindeki Sadivska'da ateş açması sonucu dört kişi daha öldü.

Haziran ayında bir gün bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin hepsinin sivil olduğu düşünülüyor.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir grup olan Armed Conflict Location and Event Data Project'ten (Acled) elde edilen verilerin BBC News analizine göre, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da kaydedilen her üç ölümden birden fazlasının nedeni onlarınki gibi ölümler. siyasi şiddeti kaydeder.

Uzmanlar, kaydedilen toplam ölüm sayısının ciddi bir şekilde hafife alındığını söylüyor.

Ukrayna ve Rusya, sayının onbinleri bulduğunu iddia ediyor - ancak iddiaları örtüşmüyor ve bağımsız olarak doğrulanamıyor.

Savaşın insani maliyetini anlamaya çalışmak için Birleşmiş Milletler, ulusal hükümetler ve bağımsız gözlemciler dahil olmak üzere bir dizi kaynağa bakmak gerekiyor.

İnsanlar nerede ölüyor?

Bu harita, Haziran ortasına kadar savaş sırasında ölümlerin rapor edildiği yerleri gösteriyor.

Ukrayna'nın güney ve doğu bölgeleri, ana kara işgalinin başladığı Rusya sınırı boyunca, şiddetin yükünü üstlendi.

Veriler, Ukrayna'da silahlı çatışmalar veya hava saldırıları gibi bireysel şiddet olaylarını ve bunların konumlarını sayan ve yerel medya ve ortak kuruluşlar tarafından onaylandıktan sonra, bildirdiği ölümlerin sayısının diğer kaynaklara göre daha muhafazakar olduğu anlamına gelen Acled'den alınmıştır.

Genel olarak Acled, çatışma başladığından beri Ukrayna'da 10.000'den fazla ölüm bildirdi.

Güneydoğuda Mariupol, kuzeydoğuda Kharkiv ve doğuda Bilohorivka, en ağır kayıpların bazılarını gördü.

Kaç sivil öldü?

Acled'in toplamlarından BBC News, Haziran ortasından itibaren yaklaşık 3.600 sivil ölüm tespit ederken, BM, ay sonuna kadar çatışma sırasında yaklaşık 4.700 sivili doğruladı.

Her ikisi de, savaş şiddetlenirken bilgileri kontrol etmedeki zorluklar nedeniyle, rakamlarının gerçek ölüm sayısının çok altında olduğunu söylüyor.

BM, polis, hastane veya diğer sivil kayıtları kullanarak her ölümü doğrulamaya çalışıyor.

Ancak Acled'in verileri, yalnızca doğrulanmış belirli bir olayla ilişkili olanları içerir ve savaşın doğrudan bir sonucu olarak değil, açlık veya sağlık hizmeti eksikliği gibi diğer nedenlerle ölen insanları içerir.