Ukrayna'da Savaş: Kaç Kişinin Öldüğünü Söyleyebilir Miyiz?

Lysychansk, Luhansk'taki bir binaya yapılan Rus hava saldırısı, orada saklanan dört kişiyi öldürdü. Yakındaki Severodonetsk'te, bir gün süren Rus bombardımanından sonra iki kişi daha öldü. Ukrayna kuvvetleri Donetsk şehrinin eteklerini bombalarken bir diğeri öldü.

Bu saldırılarda ölenlerin Haziran ayında tek bir günde hepsinin sivil olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, kaydedilen toplam ölüm sayısının ciddi bir hafife alınma olasılığının yüksek olduğunu söylüyor. Ukrayna ve Rusya, sayının on binlerce kişiye ulaştığını iddia ediyor - ancak iddiaları uyuşmuyor ve bağımsız olarak doğrulanamıyor. Savaşın insani maliyetini anlamaya çalışmak için Birleşmiş Milletler, ulusal hükümetler ve bağımsız gözlemciler de dahil olmak üzere bir dizi kaynağa bakmak gerekiyor.

İnsanlar Nerede Ölüyor?

Bu harita, savaş sırasında Haziran ortasına kadar ölümlerin nerede bildirildiğini gösteriyor. Ukrayna'nın güney ve doğu bölgeleri, ana kara istilasının başladığı Rusya sınırı boyunca şiddetin ağırlığını taşıdı. Veriler, Ukrayna'da silahlı çatışmalar veya hava saldırıları gibi bireysel şiddet olaylarını ve bunların yerel medya ve ortak kuruluşlar tarafından onaylandıktan sonra konumlarını sayan Acled'den geliyor, bu da rapor ettiği ölümlerin sayısının diğer kaynaklardan daha muhafazakar olduğu anlamına geliyor.

Genel olarak, Acled çatışmanın başlamasından bu yana Ukrayna'da 10.000'den fazla ölüm bildirdi.

Güneydoğuda Mariupol, kuzeydoğuda Kharkiv ve doğuda Bilohorivka en ağır kayıplardan bazılarını gördü.

Kaç Sivil Öldü?

Acled'in toplamlarından BBC News, Haziran ayı ortasından itibaren yaklaşık 3.600 sivil ölüm tespit ederken, BM çatışma sırasında ay sonuna kadar yaklaşık 4.700 kişiyi doğruladı. Her ikisi de, savaş devam ederken bilgilerin kontrol edilmesindeki zorluklar nedeniyle rakamlarının gerçek ölüm sayısının çok gerisinde kaldığını söylüyor. BM her ölümü polis, hastane veya diğer sivil kayıtları kullanarak doğrulamayı hedefliyor. Ancak Acled'in verileri yalnızca doğrulanmış belirli bir olayla ilişkili olanları içerir - savaşın doğrudan sonucu olarak ölen insanları değil, açlık veya sağlık hizmeti eksikliği gibi diğer nedenlerle.