Ukrayna: Vali 350 Bin Sakini Rus Saldırısından Kaçmaya Çağırdı

Rus birliklerinin Pazartesi günü komşu Luhansk'ı ele geçirdiklerini söylemesinin ardından doğu Donbas bölgesindeki tek eyalet olan Donetsk eyaletinin valisi, orada yaşayan 350 binden fazla sakini Rusya'nın artan bombalama saldırılarından kaçmaya çağırdı.

Salı günü, Donetsk valisi Pavlo Kyrylenko, sivilleri hayat kurtarmak ve Ukrayna ordusunun kasabaları Rus saldırısından daha iyi savunmasını sağlamak için eyaleti tahliye etmeye çağırdı. Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın son kalesi olan Lysychansk'ın düşmesinden sonra komşu Luhansk bölgesinde zafer ilan etmesinden bir gün sonra, Rus güçlerinin doğu Ukrayna'daki hedefleri vurmasıyla geldi.

Kyrylenko Salı günü yaptığı açıklamada, "Bütün ülkenin kaderini Donetsk bölgesi belirleyecek" dedi.

"Daha az insan olduğunda, düşmanımıza daha fazla konsantre olabileceğiz ve ana görevlerimizi gerçekleştirebileceğiz" dedi.

Valinin çağrısı, 24 Şubat'ta Rusya'nın işgali ile başlayan savaş sırasında en büyük resmi tahliye önerilerinden birini temsil ediyor . Mart ayında, ülkenin batı bölgelerinden çekildikten sonra Rusya , savaşını Rus- Desteklenen ayrılıkçılar, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana Ukrayna güçleriyle savaşıyor. Rusya, savaşı, Ukrayna'nın propaganda olarak reddettiği, ağırlıklı olarak Rusça konuşulan bölgeyi “özgürleştirme” girişimi olarak çerçeveledi.

BM'ye göre, Ukrayna'da çatışmalar şimdiden 7,1 milyondan fazla Ukraynalıyı ülke içinde yerinden etti ve 4,8 milyonun daha ülkeyi terk etmesine neden oldu.

Vali, kısmen şehirlerdeki su filtreleme merkezleri gibi kritik altyapı nedeniyle Rusya'nın “bir numaralı hedefinin” şu anda Sloviansk ve Kramatorsk şehirleri olduğunu söyledi.

Kryrylenko, yerleşim bölgelerine Rus füze ve topçu saldırıları yoğunlaştıkça daha fazla insanın ayrıldığını da sözlerine ekledi.

Bombardımanı “çok kaotik” ve “belirli bir hedef olmadan… sadece sivil altyapıyı ve yerleşim alanlarını yok etmek” olarak nitelendirdi.

Toplu tahliye çağrısı, Severodonetsk ve Lysychansk şehirlerinin kontrolü için aylarca süren ve her iki tarafın da birçok askerini kaybettiği zorlu savaşın ardından komşu eyalet Luhansk'ta bir gün sonra geldi.

Donetsk ve Luhansk birlikte, nesiller boyu Avrupa'nın en önemli savaşını gören Ukrayna'nın sanayileşmiş doğu kısmı olan Donbas'ı oluşturuyor. Rusya, tüm Donbas bölgesinin kontrolünü ele geçirmek istediğini söylüyor.