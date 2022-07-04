Ukrayna Turu: Rusya Lysychansk ve Sınır Kentini Vurdu

Ukrayna ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, doğu Lysychansk şehrinin Rus kuvvetlerine düştüğünü doğruladı. Ordu genelkurmay başkanı, "Lysychansk için yapılan ağır savaşlardan sonra, Ukrayna savunma kuvvetleri işgal altındaki konumlarından ve hatlarından çekilmek zorunda kaldılar" dedi. Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, kuvvetlerinin Lysychansk'ı ele geçirdiğini ve Luhansk bölgesinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini söyledi. Ukrayna'nın birlikleri orada silahlanmıştı. Luhansk'taki son kaleleriydi. Ukraynalı savunucuları hayatını korumak için bir karar çekmek için yapılmış "olduğunu"general kadrosunu açıkladı. Rusya, Luhansk ve Donetsk'i kucaklayan sanayi bölgesi olan Donbas'ı kontrol etmenin stratejik bir öncelik olduğunu açıkça belirtti.

Patlamalar erken Pazar günü Rusya Belgorod şehri salladı, 40km (25 mil) Ukrayna Kuzey sınırından. Rusya savunma bakanlığı, hava savunmasının üç Ukrayna füzesini düşürdüğünü, ancak enkazın bir apartmana düştüğünü söyledi. Şehrin valisi dört kişinin öldüğünü ve düzinelerce konut binasının vurulduğunu söyledi. BBC Belgorod bölgesinin etkisini veya nedenini doğrulayamadı. Bakanlık, Ukrayna kuvvetlerinin sivilleri hedef alma amaçlı kasıtlı bir girişimi olarak nitelendirdi - Rusların geçmişte benzer olaylar hakkında yalan söylediğini söyleyen Ukraynalı yetkililer tarafından reddedilen bir iddia.

Daha önce Rusya, Ukrayna füze saldırısının 24 Mart'ta Berdyansk limanında kendisine zarar vermesinden sonra mürettebatı tarafından atılan büyük bir iniş gemisi olan Saratov'u kurtardığını söyledi. Rusya' nın atadığı bir yetkili Vladimir Rogov, Tochka-U balistik füzelerinin Rusya' nın elindeki limanı hedef aldığını söyledi. Yetkili, mürettebatın "gemideki mühimmatın başlattığı ateşle patlamasını önlemek için" gemiyi batırdığını söyledi. O sırada Ukrayna, Berdyansk'ta Orsk adında bir iniş gemisine çarptığını söyledi. Rusya'nın Karadeniz Filosunda, savaş başlamadan önce tank, diğer araç ve denizcileri taşımak için kullanılan altı iniş gemisi vardı.

Ukrayna silahlı kuvvetleri'ndeki hizmet, okul öğretmenlerini ve üniversite öğretim görevlilerini derslerini çevrimiçi olarak - bazen siperlerden - sürdürmeyi durdurmadı.