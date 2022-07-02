Ukrayna, Türkiye'den Rus Bandıralı Kargo Gemisini Alıkoymasını İstedi

Ukraynalı bir yetkiliye ve Reuters haber ajansının gördüğü bir belgeye göre, Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Berdyansk limanından alınan tahıl taşıyan Rus bandıralı yük gemisi Zhibek Zholy'nin Türkiye'den alıkonmasını talep etti.

Ukrayna dışişleri bakanlığı yetkilisi, ülkenin denizcilik idaresinden alınan bilgilere atıfta bulunarak, Zhibek Zholy'nin Berdyansk'tan Ukrayna'ya ait olduğunu söylediği yaklaşık 4.500 ton tahılın ilk kargosunu yüklediğini söyledi.

Ukrayna başsavcılığı, Türkiye adalet bakanlığına 30 Haziran tarihli bir mektupta ayrıca, Zhibek Zholy'nin Berdyansk'tan “Ukrayna tahılının yasadışı ihracatına” karıştığını ve 7.000 ton kargo ile Karasu, Türkiye'ye gittiğini söyledi. yetkilinin belirttiğinden daha fazla.

Türkiye dışişleri bakanlığı, Reuters'in Zhibek Zholy'nin gelişiyle ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Kazak merkezli KTZ Express, Zhibek Zholy'nin şirkete ait olduğunu doğruladı, ancak Rus şirketi Green Line tarafından herhangi bir yaptırıma tabi olmayan bir mürettebatsız gemi kiralama sözleşmesine tabi tutulduğunu söyledi.

KTZ Express, ilgili taraflara danıştığını ve tüm yaptırım ve kısıtlamalara uyacağını da sözlerine ekledi.

Ukrayna, Rusya'yı işgalinin Şubat ayı sonlarında başlamasından bu yana Rus kuvvetlerinin ele geçirdiği bölgelerden tahıl çalmakla suçladı. Kremlin, Rusya'nın herhangi bir Ukrayna tahılını çaldığını yalanladı.

Kiev'in Ankara Büyükelçisi Vasily Bodnar Haziran ayı başlarında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı tahılları alanlar arasında Türk alıcıların da bulunduğunu ve iddia edilen sevkiyatlardan sorumlu kişileri tespit etmek ve yakalamak için Türkiye'den yardım istediğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen ay Ankara'nın iddiaları araştırdığını, ancak soruşturmaların şu ana kadar çalıntı sevkiyata rastlamadığını söyledi.

Ukrayna ve Batı, Moskova'yı gıda kaynaklarını silahlandırmakla suçladı. Rusya, Ukrayna'nın denize döşediği mayınların ve Moskova'ya yönelik uluslararası yaptırımların sorumlu olduğunu söyledi.

Ukrayna'daki çatışma, küresel bir gıda krizini körükledi ve Birleşmiş Milletler'i Odesa ve diğer Ukrayna limanlarından nakliye yollarını yeniden açma planını uygulamaya sevk etti.

Türkiye, Ukrayna'nın ürünlerini ihraç etmesine izin vermek için Karadeniz'de korumalı bir koridor oluşturma konusunda işbirliği sözü verdi.

Eleştirmenler, Rusya'nın stratejik Odesa limanına bir saldırı başlatmak için koridordan yararlanacağından korkuyor.