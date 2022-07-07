Ukrayna Savaşından Bu Yana Enflasyon 71 Milyon Kişiyi Yoksulluğa Sürükledi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yeni bir raporda, dünya çapında yaklaşık 71 milyon insanın , Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle artan gıda ve enerji fiyatları nedeniyle yoksulluk yaşadığı konusunda uyardı.

UNDP yöneticisi Achim Steiner Perşembe günü raporun lansmanında yaptığı açıklamada, 159 gelişmekte olan ülkenin analizinin, bu yıl önemli emtia fiyatlarındaki artışın Afrika, Balkanlar, Asya ve diğer bölgeleri sert bir şekilde vurduğunu gösterdiğini söyledi.

20 sayfalık rapor, gelişmekte olan ülkelerdeki yaşam maliyeti krizini ele almaya odaklandı. Savaştan sonraki ilk üç ayda 51,6 milyon daha fazla insanın yoksulluğa düştüğü ve günde 1,90 dolar veya daha az parayla geçindiği tahmin ediliyor. Bu, küresel olarak bu eşikteki toplam sayıyı dünya nüfusunun yüzde 9'una itti. Ek olarak 20 milyon insan günde 3,20 dolarlık yoksulluk sınırına kaydı.

Raporda, "Bunun hanehalkı refahı üzerinde ani ve yıkıcı etkileri olacak - yüksek enerji ve gıda bütçesi payları nedeniyle tipik olarak en çok yoksulluk ve yoksulluğa yakın olanlar - müdahale sırasında hükümetlere önemli politika zorlukları ortaya çıkaracak" dedi.

Ukrayna'daki savaş, her iki ülkenin de büyük küresel pazar payları nedeniyle küresel gıda ve enerji pazarlarını ciddi şekilde bozdu . 24 Şubat'ta savaş başlamadan önce, Rusya dünyanın en büyük ve ikinci en büyük doğal gaz ve ham petrol ihracatçısıydı. Rusya ve Ukrayna birlikte küresel buğday ihracatının neredeyse dörtte birini, mısır ihracatının yüzde 14'ünü ve ayçiçek yağı ihracatının yarısından fazlasını oluşturuyor.

Ukrayna'nın kapalı limanları ve düşük gelirli ülkelere tahıl ihraç edememesi fiyatları daha da artırarak on milyonları yoksulluğa ve ekonomik krize itti.

UNDP raporu, 31 Mayıs 2022'de sona eren 12 aylık dönemde doğal gazdaki yüzde 166,8'lik artışın üçte ikisinden fazlasının savaşın başlamasından bu yana kaydedildiğini söyledi.

Tüm yoksulluk sınırlarında yüksek yoksulluk etkileriyle karşı karşıya kalması muhtemel ülkeler arasında Hazar Havzası'ndaki Ermenistan ve Özbekistan; Afrika'da Burkina Faso, Gana, Kenya, Ruanda ve Sudan; Latin Amerika'da Haiti; ve Güney Asya'da Pakistan ve Sri Lanka, kaydetti.

Borç geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan birçok ülkede ekonomik sıkıntılar protestoları artırıyor. BM'ye göre, dünyanın en fakir ülkelerinin yarısından fazlası borç sıkıntısı içinde veya yüksek risk altında.