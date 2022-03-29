Ukrayna Savaşı Uzay Endüstrisini Yerle Bir Edecek Mi?

Rusya ve Ukrayna, küresel uzay endüstrisinde önemli düğümler, son savaş ve ardından gelen yaptırımlar nedeniyle bozulan düğümlerdir. Fırlatmalar iptal edildi, Mars rover'ları yere indirildi ve motorlar teslim edilmeden kaldı. Yine de bu Doğu-Batı bağlantısının koparılma büyümesi için yeni bir ivme de sağlayabilir.

Rusya düzenli olarak Soyuz roketlerine hem insan hem de uydu gönderiyor. Uzay danışmanlığı şirketi Northern Sky Research'ün araştırma direktörü Claude Rousseau, "İnsan uzay uçuşundaki uzmanlıkları özellikle güçlü" diyor. Ukrayna'nın konumu daha az önemli, ancak ülke büyük bir uzay endüstrisine sahip. Elon Musk, Ukrayna tasarımı Zenit roket ailesinin kişisel favorisi olduğunu bile açıkladı.

Rusya, 24 Şubat'ta komşusu Ukrayna'yı işgal ettiğinde, bu sadece yeryüzündeki milyonların hayatını bozmakla kalmadı, aynı zamanda neredeyse uzayda sıkışmış birini de yakaladı. En uzun insanlı uzay uçuşu rekorunu kıran ABD'li astronot Mark Vande Hei'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kaldığı endişeleri ortaya çıktı. Bir Rus haberinde, Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımlara tepki olarak daha önce kararlaştırıldığı gibi bir Rus roketine indirilmeyeceği öne sürmüştü. Sonunda, Rusya taahhüdünü yerine getireceğini söyledi ve Vande Hei'nin 30 Mart'ta dünyaya dönmesi planlanıyor.

Yaptırımlar Rus uzay endüstrisini vurduğunda ve savaş Ukraynalı muadillerini kapattığında, küresel dalgalanma etkileri birçok şirketi, bilim adamını ve hükümeti vurdu. İngiltere'de bir uzay takımyıldızı olan OneWeb, uydularının Rus roketlerine fırlatılmasını iptal etmek zorunda kaldı. Avrupa ESA Mars Rover projesi, Rus ortaklarıyla anlaşmaze olduktan sonra askıya alındı. Ve Rusya, Boeing ve Lockheed'in ortak girişimi olan United Launch Alliance'a roket motorlarının teslimatını durdurdu.

McGill Hava ve Uzay Hukuku Enstitüsü'nden Profesör Ram Jakhu, "Rusya oldukça ucuz, hazır fırlatma hizmetleri sağlıyor," diyor. "Şimdi bu seçenek birçok kişi için kayboluyor."

Uzun süreli bağlantı çözme

Bu kırılmayla karşı karşıya olan bir şirket, 100'den fazla uydudan oluşan bir takımyıldızı sahibi olan ABD listesindeki bir yer gözlem şirketi olan Spire Global'dir. CTO'su ve Spire'in kurucularından Jeroen Cappaert, "Savaş bir uyandırma çağrısı oldu," diyor.

Spire daha önce uydularını Rus Soyuz roketlerine fırlatmıştı, bu da şimdilik kapalı olan bir fırlatma fırsatı. Yine de Cappaert'e göre, savaşın işleri üzerindeki doğrudan etkileri nispeten sınırlıydı. Spire, çoğu Batılı şirket gibi, Ukrayna ile ilgili önceki yaptırım turlarından sonra Rus roketlerini kullanmayı çoktan bırakmıştı ve etkilenen bölgede herhangi bir taşeronu yok.

Spire için ana değişim, uydularının topladığı verilerin şu anda yoğun talep görüyor olmasıdır. Cappaert, "Çatışma uydu verilerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi," diyor.

Çatışmanın başlangıcından bu yana, Spire gibi şirketler şirketlerden, hükümetlerden ve STK'lardan gelen veri talepleriyle dolup taşıyor. Spire esas olarak gemi ve uçak hareketleri hakkında fikir veren radyo frekansı verilerini toplar, aynı zamanda hava durumu desenleri. Asker hareketleri, ekonomik faaliyetler ve mülteci akımları gibi konularda içgörüler sunan uzaydan gelen görüntülere odaklanan diğerleri de son birkaç haftadır rağbet görüyor. Spire, insani yardımı daha iyi yönetmek ve koordine etmek için ücretsiz veri sunmak için rakipleriyle bile çalışıyor.