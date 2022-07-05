Ukrayna Savaşı: Salı Gününden İtibaren Bilinmesi Gereken Önemli Gelişmeler

Rus kuvvetleri, Luhansk'ın tamamını ele geçirdikten sonra Donetsk'e geçti. Ukrayna kuvvetleri bugün Rusya'nın komşu Luhansk'ı kontrol altına aldığını iddia etmesinin ardından doğu Donbas'taki Donetsk eyaletini savunmaya yoğunlaşıyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus kuvvetlerinin şu anda yaklaşık yarısı Rusya tarafından kontrol edilen Donetsk bölgesindeki Siversk, Fedorivka ve Bakhmut hattına doğru itme çabalarına odaklandıklarını söyledi.

Rus ordusu ayrıca, Donetsk'in derinliklerinde bulunan Sloviansk ve Kramatorsk'un kilit Ukrayna kalelerinin bombardımanını da yoğunlaştırdı.

Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Luhansk eyaletinde zafer kazandığını iddia etti ve beş ay süren savaşın yeni bir aşamaya girmesiyle birliklerine doğu Ukrayna'daki saldırılarını sürdürmelerini emretti.

Bu, Ukrayna kuvvetlerinin eyalette kalan son direniş siperi olan Lysychansk kentinden çekilmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

BM insan hakları şefi, Rusya'nın kitlesel keyfi gözaltı ve Ukraynalı sivillerin zorla ortadan kaybolmasının arkasında olduğunu söyledi

BM insan hakları şefi Salı günü yaptığı açıklamada, ülkedeki izlemeyi artırma planlarını açıkladığını belirterek, Rusya'nın askeri ve bağlı silahlı grupları tarafından tutulan Ukrayna'nın bazı bölgelerinde sivillerin keyfi olarak gözaltına alınmasının 270 vaka belgelendiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyine verdiği demeçte, bulguların gözlemcilerin saha ziyaretlerinden ve insan hakları ihlallerine ilişkin yaklaşık 500 mağdur ve tanıkla yapılan görüşmelerden ve diğer veri kaynaklarından elde edilen bilgilere dayandığını söyledi.

"Erişim kısıtlamalarına rağmen 270 keyfi gözaltı ve zorla ortadan kaybolma vakasını belgeledik. Kurbanların sekizi ölü bulundu,"dedi Bachelet, 23 Şubat - 15 Mayıs arasındaki dönemde Ukrayna'daki durumla ilgili bir güncellemede.

Aynı oturumda yaptığı konuşmada, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova, Rusya'yı Kherson Belediye Başkanı Ihor Kolykhayev de dahil olmak üzere "büyük" ölçekte kaçırmakla suçladı ve derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istedi. Bachelet, 2014'ten bu yana Ukrayna'da varlığını sürdüren BM insan hakları bürosu'na henüz Rus silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilen topraklara erişim sağlanmadığını söyledi.

Ayrıca ofisinin ülkedeki varlığını artırdığını söyledi. Bir BM hakları sözcüsü, Ukrayna'daki izleme ekibini bir zaman dilimi vermeden yaklaşık 55 kişiden 80kişiye çıkarmayı planladığını da sözlerine ekledi.