Ukrayna Savaşı: Avustralya Başbakanı Kiev'i Ziyaret Etti, Daha Fazla Askeri Yardım Sözü Verdi!

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, savaştan zarar gören ülkenin başkentini ziyaret ettikten sonra Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sözü verdi. Başbakan, Pazar günü sürpriz bir gezi sırasında Kiev'de Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile bir araya geldi. Daha önce harap olmuş Buchanan ve Irpin kasabalarını gezdi ve gördüklerini "savaş suçu" olarak nitelendirdi. 100 milyon Avustralya doları (68 milyon dolar; 56 milyon sterlin) değerindeki yardım paketinde dronlar ve 34 ek zırhlı araç bulunuyor. Bay Albanese ayrıca 16 Rus bakan ve oligarşi hakkında yaptırım ve seyahat yasağı getirildiğini ve Rus altın ithalatına son verildiğini açıkladı. Ziyaretinde Ukrayna'ya uygulanan "yıkım ve travmayı" ilk elden gördüğünü söylüyor. 24 Şubat tarihinde başlayan işgal ile çok sayıda Ukraynalı hayatını kaybetmişti.

İşgal 24 Şubat'ta başladığından beri binlerce Ukraynalı öldürüldü ve şehirler yıkıldı. Başbakan, Rus kuvvetlerinin vahşet yapmakla suçlandığı Bucha'daki toplu mezara gömülen siviller için bir mum yaktı. Ve Irpin'de gördüklerini "yıkıcı" olarak nitelendirdi. Albanese, "Burada açıkça bir konut binası olan şeye sahibiz" dedi. "Hemen arkasında bir tane daha vahşice saldırıya uğradı. Bu bir savaş suçu." Konu hakkında yapılan açıklamalar ve Albanese hakkında detaylı bilgiler…

Albanese, Kiev 'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Ukrayna'ya "sürdüğü sürece" destek vereceğini söyledi. Açıklanan ek yardım, Ukrayna'ya toplam Avustralya yardımını yaklaşık 390 milyon dolara çıkardı. Avustralya, İngiltere ve ABD gibi diğer ülkelerin liderliğini takiben ülkedeki büyükelçiliğini yeniden açmayı da düşünüyor. Bay Albanese, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden uzun bir dünya liderleri listesine katıldı. Habersiz ziyaret, Bay Albanese 'nin Madrid' deki NATO zirvesine katıldığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te bir araya geldiği bir haftalık Avrupa gezisinden sonra gerçekleşti.