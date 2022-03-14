Ukrayna Saldırısı Sonrası Donetsk'te En Az 16 Kişi Öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya destekli ayrılıkçılara göre, Donetsk kentinde düşen Ukrayna füzesinin parçalarıyla en az 16 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Rusya'nın TASS haber ajansı yerel ayrılıkçı lider Denis Pushilin'e dayandırdığı haberinde, Toçka-U füzesinin Pazartesi günü isyancı kalesi üzerinde ele geçirildiğini, ancak bir kısmının şehir merkezine düştüğünü belirtti.

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Pushilin, yerleşim alanlarının zarar gördüğünü söyledi.

Rossiya 24 kanalına verdiği demeçte "İnsanlar bir ATM'nin yakınında sırada bekliyorlardı ve bir otobüs durağında duruyorlardı." dedi.

"Ölenler arasında çocuklar da var." diyen Puşilin, kanala füze düşürülmeseydi kayıp sayısının daha yüksek olacağını söyledi.

2014'ten bu yana Rusya yanlısı isyancılar tarafından kontrol edilen bölgede ölü sayısı veya olay bağımsız olarak doğrulanamadı. Ukraynalı yetkililer tarafından hemen bir yorum yapılmadı.

Saldırı haberleri, Ukraynalı ve Rus müzakerecilerin Rusya'nın komşu ülkesini 24 Şubat'ta işgal etmesinden bu yana dördüncü tur müzakereler için bir araya gelmeleri planlandığı sırada geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna'daki savaşının amacının Ukrayna hükümetinin "askerden arındırılması ve silahsızlandırılması" olduğunu söyledi.

Kiev'in, Ukrayna ordusunun 2014'ten bu yana Rusya destekli ayrılıkçılarla savaştığı, topluca Donbas olarak bilinen Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Rusça konuşan nüfusuna karşı bir "soykırım" gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Ukrayna iddiayı reddediyor.

İsyancıların Donbas'ın bazı bölgelerini ele geçirip Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini ilan etmesinden sonra patlak veren çatışmalarda askerler, siviller ve isyancı savaşçılar da dahil olmak üzere 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.