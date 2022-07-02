Ukrayna, Rusya'nın Yılan Adası'na Fosfor Bombası Attığını Söyledi

Ukrayna ordusu, Moskova'nın Karadeniz'deki kayalıklardan güçlerini çekmesinden sadece bir gün sonra, Rusya'yı Yılan Adası'na fosforlu mühimmat kullanarak saldırılar düzenlemekle suçladı.

Ukrayna ordusunun başkomutanı Valeriy Zaluzhnyi Cuma günü Telegram'da yaptığı açıklamada, Rus kontrolündeki Kırım Yarımadası'ndan adaya fosfor bombası atan iki çeşit Rus Su-30 savaş uçağının uçtuğunu söyledi.

Ukrayna ordusu, Yılan Adası için başka bir isim kullanarak yaptığı açıklamada, "Bugün saat 18:00 sularında … Rus hava kuvvetleri Su-30 uçakları Zmiinyi adasına iki kez fosfor bombalı hava saldırısı düzenledi" dedi.

Rusya savunma bakanlığı Perşembe günü adadan çekilmesini, Moskova'nın Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından korunan tahıl ihracatını organize etme çabalarına Moskova'nın müdahale etmeyeceğini gösterme amaçlı "bir iyi niyet jesti" olarak nitelendirdi.

Ukrayna ordusu Cuma günü Rusya'yı "kendi beyanlarına bile saygı göstermemekle" suçladı.

Ukrayna açıklamasına eşlik eden video görüntüleri, adada en az iki kez bir uçak mühimmatını ve üzerinde yükselen beyaz çizgiler olduğunu gösterdi.

Gökyüzünde imza niteliğinde beyaz bir iz bırakan fosforlu silahlar, sivillere karşı kullanımı uluslararası bir sözleşmeyle yasaklanmış ancak askeri hedefler için izin verilen yangın çıkarıcı silahlardır.

Ukrayna, Rusya'yı Şubat ayı sonlarında işgal ettiğinden bu yana sivil alanlar da dahil olmak üzere birçok kez fosfor bombası kullanmakla suçladı, Moskova iddiaları yalanladı.

Ukrayna, Rus askeri personelinin bir topçu barajı ve füze ateşi altında kaldıktan sonra adadan çekilmek zorunda kaldığını iddia etti.

Yılan Adası, Tuna deltasından yaklaşık 35 kilometre (22 mil) uzakta, Ukrayna kıyılarında yer alır ve savaş başlamadan önce Ukrayna sınır karakolu olarak zaten kısıtlı bir askeri bölgeydi.