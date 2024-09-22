Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya’nın kış öncesinde Ukrayna’nın nükleer enerji altyapısını hedef alacağına dair endişelerini dile getirdi. Sybiha, bu tür saldırıların, "küresel sonuçları olabilecek yüksek bir nükleer kaza riski" oluşturduğunu belirtti.

Sybiha, Ukrayna istihbaratına dayanan açıklamasında, Kremlin'in nükleer enerji sektörüne yönelik saldırı hazırlıkları içinde olduğunu ifade etti. Bu saldırıların özellikle nükleer enerjinin güvenli bir şekilde işletilmesi için kritik olan açık şalt ve iletim trafo merkezlerini hedef alacağını vurguladı.

Ayrıca, bu bilgilerinin Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) da iletildiğini belirten Sybiha, Ukrayna'nın özel servislerinin bu durumu uluslararası ortaklarıyla paylaştığını ekledi. Ukrayna, olası saldırılara karşı uluslararası desteğin önemini vurguluyor.