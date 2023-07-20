Ukrayna askeri komutanlığı, Rusya'nın ülkenin güney bölgelerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Dün gece gerçekleşen saldırıda özellikle Odessa ve Mıkolayiv bölgelerinin hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, "Rus füzeleri, marinalar, limanlar, apartmanlar ve ticari binaları hedef aldı. Düşman 19 seyir füzesi ve 19 kamikaze insansız hava aracı kullandı" ifadeleri yer aldı.

Bu saldırılar karşısında Ukrayna'nın da sessiz kalmadığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin diğer birimlerle işbirliği içerisinde düşman hava hedeflerini vurduğu bildirildi. Bu karşı saldırılar sonucunda 5 seyir füzesi ve 13 "Şahid" İHA olmak üzere toplam 18 hava hedefinin imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırılarla ilgili daha fazla detayı, Ukrayna'nın Mıkolayiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vitaliy Kim sosyal medya üzerinden paylaştı. Kim, Rusya'nın Mıkolayiv şehir merkezine gece saldırı düzenlediğini belirterek, saldırının bir üç katlı apartman ve çevresindeki altyapıyı hedef aldığını söyledi. Kim, bu saldırıda 19 kişinin yaralandığını da ekledi.

Bu durum, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin artmaya devam ettiğini gösteriyor. İki ülke arasında yaşanan bu son gelişmeler, bölgedeki durumun karmaşıklığını ve hassasiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.