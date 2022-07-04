Ukrayna, Rusya'nın Doğu Şehri Lysychansk'ı Ele Geçirdiğini Doğruladı

Ukrayna ordusu, doğu Lysychansk şehrinin Rus kuvvetlerine düştüğünü doğruladı. Ordu genelkurmay başkanı, "Lysychansk için yapılan ağır savaşlardan sonra, Ukrayna savunma kuvvetleri işgal altındaki konumlarından ve hatlarından çekilmek zorunda kaldılar" dedi. Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, kuvvetlerinin Lysychansk'ı ele geçirdiğini ve Luhansk bölgesinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini söyledi. Ukrayna'nın birlikleri orada silahlanmıştı. Ukraynalı savunucuları hayatını korumak için, bir karar çekmek için yapılmış "olduğunu"general kadrosunu açıkladı.

Rusların topçu, uçak, insan gücü ve diğer güçlerde birçok avantajı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, Ukrayna kuvvetlerinin taktikleri ve "modern silah tedarikindeki artış sayesinde" Lysychansk'a geri döneceğine söz verdi. Daha önce, Rusya'nın Çeçen Cumhuriyeti başkanı Ramzan Kadırov, görünüşe göre Lysychansk'ın merkezinde Çeçen savaşçılarını gösteren bir video yayınladı. Daha batıda, Ukrayna'nın elinde bulunan Slovyansk şehri ağır bombardımana maruz kaldı ve en az altı kişi öldü. Luhansk ile endüstriyel Donbas'ı oluşturan Donetsk bölgesindedir. Savaşa başlamadan hemen önce, Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm Luhansk ve Donetsk'i Ukrayna'dan bağımsız olarak tanıdı. Rus vekil güçleri 2014'te orada bir isyan başlattı.Rus askerleri, sadece bir hafta önce çekilen Severodonetsk, harabe şehir Rus bombardıman hafta azaltıldı.

Lysychansk, Seversky Donets Nehri'nin karşısındaki Severodonetsk'e bakmaktadır. Yüksek zemine inşa edilmiş, doğal olarak güçlü bir savunma sağlayacağına dair bazı umutlar vardı. Ancak şehrin etrafındaki ilmik sıkılaşmıştı ve Rus kuvvetleri içeri ve dışarı erişimin çoğunu kontrol ediyordu. Bazı Ukraynalı birimler geçtiğimiz hafta bir sonraki savunma hatlarına geri çekilmişlerdi. Ukraynalı yetkililer Pazar günü kentteki çatışmalar konusunda alışılmadık derecede sessiz kalmışlardı. Bu kısmen "operasyonel güvenlik" nedenleriyle açıklanabilir. Herhangi bir taktik geri çekilme yayını yapmak istemezler. Ancak Lysychansk'ı kaybetmek doğuda başka bir gerileme olarak görülecektir. Lysychansk'ın düşüşü hiçbir şekilde Donbas'taki savaşın sonu değildir. Ukrayna hala komşu Donetsk'teki geniş kentsel alanları kontrol ediyor. Güçleri Bakhmut ve Slovyansk arasında yeni savunma hatları hazırlıyorlardı - ancak onlar da şu anda ağır Rus bombardımanı altında. Her iki taraf da ağır kayıplar veriyor. Şimdi soru, Ukrayna'nın ilerlemeyi durdurup durduramayacağı ve Rusya'nın ivmeyi koruyup koruyamayacağı.