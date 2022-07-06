Ukrayna-Rusya Savaşı: Ruslar İlerledikçe Siviller Cephe Kentinden Kaçıyor

Rusların bir pazara düzenlediği saldırıda iki kişinin öldürülmesinden bir gün sonra sakinlere Ukrayna'nın doğusundaki Slovyansk kentinden ayrılmaları söylendi.

Rus kuvvetleri kuzeyden ve doğudan ilerlerken siviller Çarşamba sabahı minibüslere bindiler. İNGİLTERE savunma istihbaratı, Slovyansk savaşının Donbas mücadelesindeki bir sonraki kilit yarışma olma ihtimalinin "gerçekçi" olduğunu söyledi.

Raporda, Rus kuvvetlerinin kentin 16km (10 mil) kuzeyinde olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Donetsk valisi Pavlo Kyrylenko, Rusların tüm Donetsk bölgesini bir sivilin kalmasının tehlikeli olduğu bir sıcak noktaya dönüştürdüğünü söyledi. Sosyal medya beslemesinde "Herkesi tahliye etmeye çağırıyorum, tahliye hayat kurtarıyor" dedi.

Rusya, başkent Kiev 'i ele geçirme yönündeki başarısız bir teklifin ardından Mart ayında odağını Ukrayna' nın doğu Donbas bölgesine kaydırdı. Slovyansk'ın kuzeyindeki ve doğusundaki Luhansk bölgesinin kontrolünü ele geçirdi ve şimdi Donetsk'in geri kalanına itti. Endüstriyel Donbas, Donetsk ve Luhansk'ı kucaklıyor. Rus yorumcular, Luhansk'taki son kentin yıkılmasının batı ve güneydeki kasabalara doğru ilerlemenin önünü açtığını söylediler.

Ancak Ukrayna'nın Luhansk bölge şefi Serhiy Haidai, ordunun Donetsk bölgesi sınırındaki Rus kuvvetlerini, özellikle Lysychansk'tan Bakhmut'a giden ana yol çevresinde hayal kırıklığına uğratmaya devam ettiğini söyledi.

Rus askeri uzmanı Vladislav Shurygin İzvestia gazetesine verdiği demeçte, ordunun mayınları temizlemesinin birkaç gün alacağını, ancak bir sonraki büyük çaplı savaşların Slovyansk ve komşu Kramatorsk için olacağını ve Ukrayna kuvvetlerini Donetsk şehrinin menzilinden çıkaracağını söyledi.

Slovyansk, savaş ilk olarak 2014'te patlak verdiğinde Rus destekli güçler tarafından ele geçirildi, ancak iki buçuk ay sonra yeniden ele geçirildi. Sakinler Salı günü ordunun başarısının yıldönümünü hatırladıklarında, Rus topçusu şehri döverek pazarı ateşe verdi. Ukrayna'da başka bir yerde, bir sivil erken Çarşamba günü Güney Mykolaiv bölgede bir kafeye Rus cruise füze saldırısında öldürüldü, yerel liderler söyledi. Ve kuzeydeki Kharkiv'de bir gece boyunca bir üniversite binası bombalandığında bir güvenlik görevlisi öldürüldü.

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