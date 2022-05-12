Ukrayna, Ruslar Geri Çekilirken Karşı Saldırıya Geçiyor

Ukrayna, Rusya savaşının 11. haftasında karşı saldırıya geçti ve ikinci en büyük şehir Kharkiv'in kuzeyindeki ve doğusundaki kasabaları geri aldı.

Bazı haberlere göre, Rus kuvvetleri, Ukrayna birliklerinin sıcak takipte olduğu Rusya sınırından 10 km'den (6 mil) daha az bir mesafede savunma pozisyonları etrafında yeniden toplanmak için geri çekildi.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü, "Bu Ukrayna operasyonu, Ukrayna kuvvetlerinin savaş boyunca kilit araziyi güvence altına almak ve Rus saldırı operasyonlarını bozmak için yürüttüğü daha yerel karşı saldırıların aksine, başarılı, daha geniş bir karşı saldırıya dönüşüyor" dedi.

"Ukrayna kuvvetleri, dar bir itme kuvvetine odaklanmak yerine, Kharkiv çevresindeki geniş bir yay boyunca toprakları geri alıyor ve bu da savaşta şimdiye kadar gözlemlediğimizden daha büyük ölçekli saldırı operasyonları başlatma yeteneğini gösteriyor."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, artan güveni yansıtan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ilk kez 6 Mayıs'ta, Rus kuvvetlerinin 24 Şubat öncesi sınırlara çekilmesi, yaklaşık altı milyon mültecinin geri dönüşü, Avrupa Birliği'ne üyelik ve savaş suçu işleyen Rusların hesap verebilirliği de dahil olmak üzere Rusya ile barış görüşmelerine girmek için katı koşullar belirledi.

Bu açıklamalar, Zelenskiy'nin 10 Nisan'da söylediklerinden çok uzaktı. Zelenskiy, "Hiç kimse bu millete işkence eden bir kişi veya insanlarla müzakere etmek istemiyor" dedi. Ancak "diplomatik bir çözüm için fırsatlarımız varsa, onları kaybetmek istemiyoruz".

Başka yerlerde, savaş bir çıkmaza girmiş gibi görünüyordu; Rusya hiçbir yerde kayda değer bir ilerleme kaydetmedi.

Ülkenin güneyindeki Zaporizhzhia'da yerel halk, bir Rus biriminin savaş görevinden kaçınmak için 20 aracını vurduğunu bildirdi.

Ukrayna'yı ele geçirmenin beklenmedik zorluğu, Rusya'nın ne kadar süre can ve para harcayacağına dair soruları gündeme getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tek askeri müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bile "Bu operasyonun sürüncemede kaldığını hissediyorum" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, bir Kongre komitesine, Putin'in "uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığını" söyledi. daha öngörülemeyen ve potansiyel olarak tırmandırıcı bir yörüngede ilerliyor."

CIA Direktörü William Burns, Putin'in Ukrayna'da "kaybetmeyi göze alabileceğine inanmadığını" söyledi. "Bence şu anda iki katına çıkmanın hala ilerleme kaydetmesini sağlayacağına ikna olmuş durumda."

Ancak Putin'in dayanıklılığının sınırları var, diyor King's College London'da uluslararası güvenlik alanında çalışan Emmanuel Karagiannis.

"1991'den bu yana, neredeyse tüm devletlerarası savaşlar haftalarca veya aylarca sürdü. Batı yaptırımlarının yoğunluğu ve Rus kayıplarının sayısı göz önüne alındığında, Moskova savaşı yıllarca sürdürmeyi göze alamaz." dedi.

Avrupa Komisyonu, 4 Mayıs'ta, Başkan Ursula Von der Leyen'in Avrupa Parlamentosu'na verdiği demeçte, yıl sonuna kadar "tüm Rus petrolü, deniz ve boru hattı, ham petrol ve rafine edilmiş tüm ithalat yasağı" da dahil olmak üzere altıncı bir yaptırım turu açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yeni bir askeri ve insani yardım paketini onaylamaya hazırlanıyor.

"Batı'nın Ukrayna'ya askeri desteği, Moskova'nın stratejisinde beklemediği oyun değiştiren bir faktör oldu. Rus ordusu bu kadar uzun bir sefer için hazırlıksızdı ve şimdi büyük kayıplar veriyor." dedi.