Ukrayna, Rus Kontrolündeki Kherson'a Saldırdı

Ukrayna, yüz binlerce asker kullanarak bir karşı saldırıda yeniden almayı planladığını söylediği güney Ukrayna'da Rus kuvvetlerine ve askeri teçhizata uzun menzilli bir roket saldırısı düzenlediğini söyledi.

Ukrayna ordusu Salı günü yaptığı açıklamada, saldırının Kherson bölgesindeki Nova Kakhovka kasabasındaki bir mühimmat deposuna çarptığını ve 52 Rus'un öldüğünü söyledi. Washington, Ukrayna'ya , Kiev'in kuvvetlerinin artan verimlilikle kullandığını söylediği gelişmiş yüksek hareketli topçu roket sistemleri (HIMARS) sağladıktan sonra geldi.

Kherson'da bir Rus yetkilisi, olayların farklı bir versiyonunu verdi. Rusya'nın TASS haber ajansı, en az yedi kişinin öldüğünü ve sivillerin ve sivil altyapının vurulduğunu söylediğini bildirdi.

Reuters, savaş alanı hesaplarını bağımsız olarak doğrulayamadı.

Ukrayna'nın vurduğu bölge, Rusya'nın 24 Şubat'ta Moskova'nın “özel askeri operasyon” dediği tam kapsamlı bir işgal başlattıktan sonra ele geçirdiği bölge. Bölge, Karadeniz'e erişimi, bir zamanlar gelişen bir tarım endüstrisi ve Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın hemen kuzeyindeki konumu ile stratejik öneme sahiptir.

Ukraynalı hükümet yetkilileri, bir milyona kadar askeri bir araya getirme çabalarından ve şu anda Rus kontrolü altında olan ülkenin güney kısımlarını yeniden ele geçirme hedeflerinden bahsettiler.

Ukrayna'nın güney ordusu, "Roket ve topçu birliklerimizin sonuçlarına göre, düşman 5️2 [insan], bir Msta-B obüsü, bir havan ve yedi zırhlı ve diğer araçları ve ayrıca Nova Kakhovka'da bir mühimmat deposunu kaybetti." komut bir açıklamada söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan doğrulanmamış videolar duman ve kıvılcımlar gösterdi, ardından gece gökyüzüne muazzam bir ateş topu patladı. Rus devlet medyası tarafından yayınlanan görüntüler, molozlarla kaplı bir çorak araziyi ve bina kalıntılarını gösterdi.

Rusya tarafından kurulan yerel yönetimden bir yetkili, Ukrayna'nın HIMARS füzeleri kullandığını ve gübre veya barut yapımında kullanılabilecek kimyasal bir bileşik olan güherçile içeren depoları imha ettiklerini söyledi. Büyük bir patlama meydana geldi.

Rusya'nın TASS haber ajansına göre, Rusya tarafından kurulan Kakhovka Bölgesi askeri-sivil yönetiminin başkanı Vladimir Leontyev, saldırıda en az yedi kişinin öldüğünü ve yaklaşık 60 kişinin yaralandığını söyledi.

"Enkazın altında hâlâ çok sayıda insan var. Yaralılar hastaneye kaldırılıyor, ancak birçok kişi dairelerinde ve evlerinde kilitli durumda” dedi. Depoların, dükkanların, eczanenin, benzin istasyonlarının ve bir kilisenin vurulduğunu söylediği de aktarıldı.

Karşı saldırı planları

Pazar günü, Ukrayna başbakan yardımcısı Kiev'in silahlı kuvvetleri bir karşı saldırı hazırlarken Kherson'daki sivilleri tahliye etmeye çağırdı.

Ukrayna'nın kendisi, Moskova'nın tüm endüstriyel Donbas bölgesinin kontrolünü ele geçirmeye kararlı olduğunu söylediği ülkenin doğusunda büyük bir yeni Rus saldırısı olmasını beklediği şeye hazırlanıyor.

Bu ayın başlarında Donbas'taki Luhansk eyaletinin ele geçirilmesini tamamlayan Rus kuvvetleri, haftalardır komşu Donetsk eyaletinin bazı bölgelerini bombalıyor.