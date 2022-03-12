Ukrayna, Rus Güçlerini Melitopol Belediye Başkanını Kaçırmakla Suçladı

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerini Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya'nın kontrolüne geçen Melitopol kentinin belediye başkanını kaçırmakla suçladı.

Ukrayna içişleri bakanlığı danışmanlarından Anton Heraschenko, Perşembe günü 10 askerin Melitopol'un kriz merkezinin binasına girdiğini, Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un kafasına bir torba koyduğunu ve onu bilinmeyen bir yere götürdüğünü söyledi.

Kiev'deki cumhurbaşkanlığı ofisi başkan yardımcısı Kyrylo Timoşenko, Fedorov'un kaçırıldığını söylediği görüntüleri paylaştı.

Videoda maskeli adamların başka bir adamı binadan çıkardığı görüldü.

El Cezire görüntüleri bağımsız olarak doğrulayamadı.

Fedorov'un akıbeti hakkında Moskova'dan hemen bir yorum yapılmadı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy Cuma günü geç saatlerde gönderdiği video mesajında, Fedorov'u "Ukrayna'yı ve toplumunun üyelerini cesurca savunan bir belediye başkanı" olarak nitelendirerek kaçırılmayı kınadı.

"Bu açıkça işgalcilerin zayıflığının bir işaretidir." dedi. "Meşru yerel Ukrayna makamlarının temsilcilerini fiziksel olarak ortadan kaldırmaya çalıştıkları yeni bir terör aşamasına geçtiler."

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada kaçırılmayı kınayarak, uluslararası hukukun savaş sırasında sivil rehinelerin alınmasına yasak koyması nedeniyle olayın bir savaş suçuna yol açtığını söyledi.

Bakanlık, Rus güçlerinin "alaycı bir şekilde belediye başkanını terörizmle suçladığını" söyledi.

"Uluslararası toplumu, İhvan Federov ve diğer sivillerin kaçırılmasına derhal yanıt vermeye ve Ukrayna halkına karşı barbarca savaşını sona erdirmesi için Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya çağırıyoruz."

Ukrayinska Pravda haber sitesine göre, Rus güçleri işgallerinin ikinci gününde 25 Şubat'ta Melitopol'e girdi.

Haber ajansına göre, Rus saldırısının ardından Fedorov işgale karşı birçok miting yönetti. Buna 2 Mart'ta binlerce kişinin katıldığı bir miting de dahildi.

5 Mart'ta Ukrayinska Pravda, Fedorov'un gıda ve ilaç kıtlığı nedeniyle şehirdeki durumun "zorlaştığını" söylediğini bildirdi.

Yetkili, Melitopol yetkililerinin Rus güçlerinden kent sakinlerinin ayrılmasına izin vermek için bir insani koridor açmalarını istediğini, ancak talebin reddedildiğini de belirtti.