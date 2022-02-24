Ukrayna Olağanüstü Hal İlan Etti

Ukrayna olağanüstü hal ilan etti ve Moskova'nın Kiev büyükelçiliğini tamamen Rus askeri saldırısının en son uğursuz işaretleriyle boşaltmaya başlamasıyla Rusya'daki vatandaşlarına derhal ayrılmalarını söyledi.

Bombardıman Çarşamba günü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta Moskova destekli iki isyancı bölgenin bağımsızlığını tanıdığı ve Rus askerlerinin "barış gücü" olarak konuşlandırılması emrini verdiği Ukrayna'nın doğusundaki temas hattında yoğunlaştı.

Ancak bunu, komşusunun sınırları yakınlarında topladığı on binlerce askerin yer aldığı Ukrayna'ya yönelik kitlesel bir saldırıyla takip etmeyi planlayıp planlamadığına dair hala net bir işaret yoktu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, "Rusya'nın bir sonraki adımının ne olabileceğini tahmin etmek, ayrılıkçılar veya Rusya devlet başkanının kişisel kararları - söyleyemem." dedi.

Çarşamba günü ilerleyen günlerde, Ukrayna parlamentosu Zelenskyy'nin Perşembe gününden itibaren 30 gün süreyle olağanüstü hal ilan eden kararnameyi ezici bir çoğunlukla onayladı. Olağanüstü hal, yetkililerin "ulusal güvenlik ve kamu düzeni çıkarları doğrultusunda" hareket kısıtlamaları getirmesine, mitingleri engellemesine ve siyasi parti ve örgütleri yasaklamasına izin veriyor.

Ukrayna hükümeti de savaş çağındaki tüm erkekler için zorunlu askerlik hizmeti açıkladı.

Son haftalarda Kiev'in siber saldırılardan sorumlu tuttuğu kesintiler yaşayan Ukrayna hükümeti ve devlet web siteleri Çarşamba günü yine çevrimdışıydı. Ukrayna parlamentosu, kabinesi ve dışişleri bakanlığının internet siteleri etkilendi.

Moskova bir işgal planladığını reddediyor ve uyarıları Rusya karşıtı histeri olarak nitelendirdi. Ancak ukrayna sınırları boyunca konuşlandırılan askerleri geri çekmek için hiçbir adım atmedi.

Çarşamba günü Rusya, diplomatlarına güvenlik nedeniyle tahliye emri vererek Kiev'deki büyükelçiliğinden bayrakları indirdi.

Yaptırım

ABD, Rusya'nın eylemlerini bir "işgalin" başlangıcı olarak nitelendirdi, ancak müttefiklerle birlikte şimdiye kadar çoğunlukla artımlı yaptırımları açıklarken, tam ölçekli bir işgal durumunda yedekte daha sert önlemler aldıklarını açıkça belirtti.

İlk yaptırım dilimi kapsamında Başkan Joe Biden, ABD'nin Rusya'nın Nord Stream 2 doğal gaz boru hattını inşa eden şirkete yaptırım uygulayacağını söyledi.

Çarşamba günü onaylanan Avrupa Birliği yaptırımları, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanımayı oylayan Rusya'nın alt meclisinin tüm üyelerini kara listeye ekleyerek mal varlıklarını donduracak ve seyahatleri yasaklayacak.

AB liderleri, bir sonraki adımları görüşmek üzere Perşembe günü acil bir zirve düzenleyeceklerdi.

Birleşik Krallık, Rusya'nın güvenlik piyasalarında yeni tahviller çıkarmasını yasaklayan yeni kısıtlamalar açıkladı ve yayın düzenleyicisine Rusya'nın RT uluslararası televizyon haber kanalını propaganda kuruluşu olarak soruşturması çağrısında bulundu.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Ukrayna'nın tam kapsamlı bir işgali olması halinde, rusya'daki kilit örgütlere, Rusya'nın finans piyasalarına erişimini sınırlayan kilit oligarklara daha da sert yaptırımlar uygulanacaktır." dedi.

Söz konusu adımlar, Almanya' nın yeni bir Rus doğalgaz boru hattının onaylanmasını dondurmak ve Abd' nin Rus bankalarına yeni yaptırımlar uygulaması da dahil olmak üzere Salı günü açıklanan tedbirler arasında yer alıyor.

Ancak şu ana kadar açıklanan önlemlerin hiçbiri doğrudan Putin'in kendisini hedef almuyor veya uluslararası rezervlerde 630 milyar dolardan fazla üzerinde yer alan Moskova için ciddi orta vadeli sonuçlar doğurması bekleniyor.