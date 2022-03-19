Ukrayna Lideri, Savaşın Rusya'ya 'Nesiller Boyu' Mal Olacağı Konusunda Uyardı

Ukrayna devlet başkanı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasını dinlemek üzere on binlerce kişi milliyetçi bir etkinliğe katıldıktan sonra Rusları işgalin devam etmesinin "nesiller" için bir bedel olacağı konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy'nin Cumartesi günkü sözleri, önceki gece Moskova'da Rus güçlerine destek için düzenlenen kitlesel bir miting sonrasında geldi.

Mitinge katıldığı bildirilen 200 bin kişinin Ukrayna'ya konuşlandırılan Rus kuvvetlerinin sayısına benzediğine dikkat çeken Zelenskyy, Cuma günü Moskova'da düzenlenen etkinliğin Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana meydana gelen en büyük kara çatışmasının yüksek risklerini gösterdiğini söyledi.

Ukrayna lideri, "Moskova'daki stadyumda 14.000 ceset ve on binlerce yaralı ve sakat olduğunu kendiniz hayal edin." dedi. "Bunlar işgal boyunca Rusların maliyetleri."

Putin, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhakının yıldönümünde düzenlenen Cuma günkü bayrak sallama mitinginde ülkesinin askeri güçlerine övgüler yağdırdı. Etkinlikte "Made in the SSCB" gibi vatansever şarkılar yer aldı ve açılış replikleri "Ukrayna ve Kırım, Belarus ve Moldova, hepsi benim ülkem" oldu.

Tezahürat eden kalabalığa seslenen Putin, "Uzun zamandır böyle bir birliğimiz yoktu." dedi.

"Nazizmsiz bir dünya için" yazılı bir tabelanın bulunduğu sahneye çıkarak, Ukrayna'daki düşmanlarına "neo-Nazi" oldukları iddiasıyla korku saldı ve eylemlerinin "soykırımı" önlemek için gerekli olduğu konusunda ısrar etti.

Miting, Rusya'nın savaş alanında beklenenden daha ağır kayıplarla ve yurtiçinde giderek otoriterleşen bir yönetimle karşı karşıya kaldığı için gerçekleşti. Rus polisi binlerce savaş karşıtı protestocuyı gözaltına aldı.

Rusya'nın 24 Şubat işgalinden üç haftadan uzun bir süre sonra Ukrayna'da birden fazla cephede çatışmalar şiddetlendi.

Kiev bölge yönetiminin bildirdiğine göre, Cumartesi günü Kiev'in kuzeybatısındaki Bucha, Hostomel, Irpin ve Moshchun banliyöleri ateş altında kaldı. Yönetim, başkentin 165 kilometre (103 mil) kuzeyindeki Slavutich kentinin "tamamen izole" edildiğini belirtti.

Ukrayna içişleri bakanının danışmanı Vadym Denysenko Cumartesi günü yaptığı açıklamada, savaşın en büyük acılarından bazılarının yaşandığı kuşatmalı liman kenti Mariupol'da, Ukrayna ve Rus güçlerinin Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan Azak çelik fabrikası üzerinde savaştığını söyledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Ukraynalı ve Rus yetkililerin yardım getirmek ve bölge sakinlerini dışarı çıkarmak için biri Mariupol'den, birkaçı da Kiev çevresinde ve doğu Luhansk bölgesinde olmak üzere 10 insani yardım koridoru kurulması konusunda anlaştığını söyledi.

Bakan ayrıca, Rus güçleri tarafından ele geçirilen güneydeki Kherson kentine insani yardım ulaştırmayı planladığını da duyurdu.