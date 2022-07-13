Ukrayna, Kuzey Kore İle Bağlarını Kesti

Ukrayna, Pyongyang'ın Ukrayna'nın doğusundaki iki Rus yanlısı ayrılıkçı “halk cumhuriyetini” tanıması üzerine Kuzey Kore ile ilişkilerini kesti.

Kiev'in Çarşamba günü Kuzey Kore ile ilişkileri kesme kararı, Pyongyang'ın doğu Ukrayna'daki Rus destekli iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıdığı haberinden kısa bir süre sonra geldi.

Ukrayna dışişleri bakanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Bu kararı Pyongyang'ın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalama girişimi olarak görüyoruz" dedi.

Kuzey Kore'nin, her ikisi de Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni (LPR) resmi olarak tanıma hamlesi, onu Rusya'dan sonra her iki tarafı da tanıyan üçüncü ülke yapıyor.

DPR'nin Moskova büyükelçiliği, Kuzey Kore'nin Moskova büyükelçisi Sin Hong-chol'un DPR elçisi Olga Makeyeva'ya bir tanıma sertifikası verdiği bir törenin Telegram kanalında bir fotoğrafını yayınlamıştı.

DPR lideri Denis Pushilin, Telegram kanalındaki bir gönderide daha önce, 6.500 km'den (4.000 mil) daha uzakta, izole, nükleer silahlı bir devlet olan Kuzey Kore ile "verimli işbirliği" ve ticareti artırmayı umduğunu söyledi.

Rusya'nın TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Kuzey Kore'nin Moskova büyükelçiliği Çarşamba günü her iki tarafın bağımsızlığını tanıdığını doğruladı.

2014'ten bu yana iki ayrılıkçı bölgeyi destekleyen Rusya, Kiev ve Batı tarafından yasadışı olarak kınanan bir hareketle 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinin arifesinde bağımsızlıklarını tanıdı.

Kremlin, "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaşı başlatma kararını, Donbas bölgesinde yaşayan Rusça konuşanları "soykırımdan" koruduğunu söyleyerek gerekçelendirdi.

Kiev ve Batı, bu iddiaları, savaş başlatmanın ve Ukrayna topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirmenin bir bahanesi olarak reddetti.

Kuzey Kore daha önce Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesine destek verdiğini ifade etmişti.