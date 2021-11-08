Uğur Yıldıran Rol Aldığı Projeler ile Dikkat Çekti

1981 İstanbul doğumlu olan başarılı oyuncu Uğur Yıldıran, son zamanlarda rol aldığı projeler ile dikkatleri üzerinde topladı. Ünlü isim, oyunculuk yapmaya başlamadan önce dizilerin arka planında da çalışıyor ve bu şekilde hayatına devam ediyordu. Daha sonra oyunculuk yaparak kariyerine devam eden yetenekli isim, Filinta isimli dizide Garbis karakterine hayat vermişti.

İçerde isimli başarılı televizyon dizisi projesinde ise Selim karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Uğur Yıldıran, Çukur'da da Kemal karakterini canlandırmıştı. İçerde ve Çukur'un devamı niteliğinde olarak görülen Üç Kuruş dizisinde de rol alan ünlü oyuncu, oyunculuk hayatına devam ediyor.

Her 3 proje de Ay Yapım imzalı olarak televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor ve yeni bölümlerini gösteriyor. Birbirinin devamı projeler olarak bilinen 3 dizi, yapımcısı ile de adından söz ettirmekte. Bunun yanı sıra yapımcının da bugüne kadar güçlü bir iletişim kampanyası yaparak bu imajı vermeye çalıştığı şeklinde yorumlar yapılmıştı. Uğur Yıldıran ise her 3 dizide de rol almayı başardı ve dikkatleri üzerinde topladı.

Son olarak Şesu isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Uğur Yıldıran, oyunculuk performansı ile izleyici kitlesinden tam not aldı. Yoğun bir şekilde çekimlerine devam eden ünlü oyuncu Uğur Yıldıran kız arkadaşı ile de ilk kez görüntülendi ve çiftin fotoğrafları çekildi. Ay Yapım imzalı olarak ekranlarda seyirci karşısına çıkan İçerde, Çukur ve Üç Kuruş dizilerinin hepsinde rol alan yetenekli oyuncu Uğur Yıldıran hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Oyuncu Yıldıran spikerlik yapan sevgilisi ile el ele görüntü verdi ve keyifli halleri ile kameralara yansıdı. Ünlü isim hayatında her şeyin yolunda gittiğini belirtirken dizi çekimlerinde de büyük bir yoğunluk yaşandığını söyledi.