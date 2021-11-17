Uganda'nın Başkenti Kampala Ölümcül Bombalarla Vuruldu

Polis, Uganda'nın başkenti Kampala'da son bir ay içinde düzenlenen bir dizi saldırının sonuncusu olan iki bombalı intihar saldırısında en az üç kişinin öldüğünü ve 33 kişinin de yaralandığını söyledi. Polis sözcüsü Fred Enanga düzenlediği basın toplantısında, saldırıların Salı günü birbirinden üç dakika arayla gerçekleştiğini ve üç intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Patlamalardan biri parlamento binasının yakınındaki bir sokakta, diğeri ise bir polis karakolunun yakınında gerçekleşti. Parlamento yakınında meydana gelen patlamanın, bir sigorta şirketinin bulunduğu bir binaya daha yakın olduğu ve ardından çıkan yangın, dışarıda park halindeki arabaları sardı.

Kanlar içinde ofis çalışanları, orta alanın üzerinde beyaz bir duman bulutu yükselirken kırık cam parçalarını örtmek için çabaladılar. Ceset parçalarının sokağa saçıldığı görüldü ve daha sonra bazı politikacıların yakındaki meclis binasını tahliye ettiği görüldü.

Enanga, polis karakolundaki kontrol noktasının yakınında patlamayı tek bir intihar bombacısının gerçekleştirdiğini ve iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Daha sonra motosikletli iki intihar bombacısı infilak ederek bir kişiyi öldürdü. Enanga, üçüncü bir hedefe yönelik olası bir saldırının, şüpheli bir intihar bombacısını kovalayan ve silahsızlandıran polis tarafından engellendiğini söyledi.

Polis, bombacıların sokaklarda cihazlarını patlatarak havada beyaz duman bulutları oluşturduğu anların güvenlik video görüntülerini yayınladı.

Polis, saldırıların arkasında IŞİD'e (IŞİD) bağlı bir grup olan Müttefik Demokratik Güçler'e (ADF) bağlı yerel bir grubun olduğuna inandıklarını söyledi. IŞİD, Salı günü geç saatlerde sorumluluğu üstlendi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, saldırıların üst düzey bir hükümet yetkilisine yönelik başarısız bir suikast girişiminden bu yana geçen aylarda güvenlik güçleri tarafından avlanan "manipüle edilmiş ve kafası karışmış" gençler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Twitter'da "Teröristler bizi davet etti ve onlar için geliyoruz" dedi. Kampala Report gazetecisi Alex Atuhaire, El Cezire'ye Uganda güçlerinin bölgedeki barışı koruma faaliyetlerine katılımının “Uganda'yı bu grupların bazıları için bir hedef haline getirdiğini” söyledi. “Kampala'daki durum şu anda hassas. Atuhaire, "Saldırıların gerçekleştirilme şekli, meselenin çok, çok ciddi olduğunu gösteriyor" dedi.

Uganda İnternet Değişim Noktası'nın genel müdürü Kyle Spencer, patlamaların yakınlardaki birçok insan arasında paniğe yol açtığını söyledi. AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Parlamento yolu kapalı, ağlayan insanlar var, diğer herkes bu bölgelerden uzaklaşmaya çalışıyor" dedi. "Herkes ofis binalarını tahliye ediyor ve binalar kilitleniyor ve kimsenin içeri girmesine izin vermiyor."

Ugandalı yetkililer, son haftalarda meydana gelen bir dizi bomba patlamasının ardından dikkatli olunması çağrısında bulunuyor. 23 Ekim'de Kampala'nın bir banliyösünde bir restoranda meydana gelen patlamada bir kişi öldü, en az yedi kişi de yaralandı. Polise göre, iki gün sonra bir yolcu otobüsünde meydana gelen başka bir patlamada sadece intihar bombacısı öldü.