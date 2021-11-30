Uganda’da Hava ve Topçu Baskınları Başladı

Uganda ordusu, Kongo güçleriyle mutabık kalınan bir operasyonda, Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (DRC) Müttefik Demokratik Güçler (ADF) silahlı grubuna karşı hava ve topçu baskınları başlattı.

Uganda Halk Savunma Kuvvetleri sözcüsü Salı günü bir Twitter gönderisinde, "Bu sabah Kongolu müttefiklerimizle ADF kamplarına ortak hava ve topçu saldırıları başlattık" dedi.

DRC'nin hükümet sözcüsü ve iletişim bakanı Patrick Muyaya, "Uganda ordusuyla hedeflenen ve uyumlu eylem, bugün Uganda'dan DRC'deki terörist ADF'nin pozisyonlarına karşı hava saldırıları ve topçu ateşi ile başladı" dedi.

Ugandalı yetkililer, bu ayın başlarında başkent Kampala'da meydana gelen ölümcül intihar saldırılarından ADF'yi sorumlu tuttular. Silahlı grup, Doğu DRC'de düzinelerce saldırı düzenlemekle suçlanıyor.

'Uyumlu eylemler'

DRC hükümeti Pazartesi günü iki ordunun aylardır bilgi alışverişinde bulunduğunu ve şu anda ülkede Ugandalı asker bulunmadığını söyledi.

“Ortak operasyonlar olacak demedik. Muyaya düzenlediği basın toplantısında, ortak hareketlerin olacağını söyledik” dedi. "Bir çentik yukarı çıkmak gerekirse, yapacağız."

Yerel halk Salı sabahı Doğu DRC'nin sınır bölgelerindeki Kuzey Kivu eyaletinin Watalinga bölgesinde patlamalar duyduklarını söyledi.

Sakin Julien Ngandayabo Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Özellikle bu durumdan haberdar olmadığımız için evde gerçek bir panik var" dedi. “Ailelerimizi katleden ADF ile çok fazla acı çektik. Bunun çözüm olup olmadığını görmek için bekliyoruz.”

Watalinga şefliği başkanı Pascal Saambili, topluluğun sabah boyunca devam eden ağır bombardımanın sesiyle uyandığını söyledi.

Nairobi'den Al Jazeera ile konuşan Chatham House analisti Alex Vines, ADF'nin doğu DRC'de oldukça faal olduğunu söyledi.

"ADF, Uganda'dan düzgün bir şekilde atıldıktan sonra Doğu DRC'de binlerce insanı öldüren kısır bir örgüt" dedi.

ADF, 1995 yılında Uganda'da kuruldu ve daha sonra ülkenin doğusundaki toprak ve maden kaynakları üzerinde kontrol arayan düzinelerce silahlı gruptan biri olduğu DRC'ye taşındı.

ABD'nin resmi olarak IŞİD (IŞİD) ile ilişkilendirdiği grup, 16 Kasım'da Uganda'nın başkentinin kalbinde, üçü bombacı olmak üzere yedi kişinin ölümüne ve düzinelerce kişinin yaralanmasına yol açan intihar saldırılarından sorumlu tutuldu.

16 Kasım saldırısı, IŞİD'in Uganda'da üstlendiği üçüncü saldırı oldu. Ayrıca 23 Ekim'de Kampala'nın bir banliyösünde bir domuz lokantasına düzenlenen ve bir garsonun öldürüldüğü saldırının sorumluluğunu üstlenirken, 8 Ekim'de üçüncü bir saldırıda ölen olmadı. Son günlerde, önerilen sınır ötesi harekata ilişkin haberler, Uganda'nın 2003'te sona eren iç savaşlardaki rolünü hatırlayan bazı Kongolular arasında endişeye yol açtı.

Kongo hükümeti, çatışmaya karışması nedeniyle Uganda'dan hala 13 milyar dolardan fazla tazminat istiyor.