UFO Avcısı, Mars Yüzeyinde Gizemli 'Yüz' Buldu

Uzaylı meraklıları, diğer gezegenlerde dünya dışı yaşamın - ya da en azından eskiden var olduğuna - dair bir kanıt bulmak için NASA fotoğraflarına bakmaya devam ediyor. Bu UFO avcılarından biri de “UFO Sightings Daily” internet sitesinde paylaşımda bulunan Tayvan’da yaşayan Scott C. Waring adında bir UFO avcısı.

UFO avcısı Waring, Kızıl gezegenin yüzeyinde NASA tarafından yakalanan yukarıya bakan bir "yüz" görüntüsüyle Mars'ta daha fazla yaşam kanıtı bulduğunu iddia ediyor.

Scott C Waring, tozlu Mars taşları ve kabartmaları arasında keşfettiği görünen profilin "insan gibi görünmediğini", ama "benzer özelliklerin görülebildiğini" söylüyor.

Waring, "Sağlam iri bir çenesi, açık ağzı, normal büyüklükte bir burnu, kaş çıkıntısı ve alnı var. Daha uzun bir kafatasına sahip gibi görünüyor ve saçları da çok büyük” iddiasında bulunuyor.

"Bu kişi, Mars'ta bu kadar büyük bir surat yapmak için onlar için çok önemli biri olmalı" diye ekledi ve antik yüzün "milyonlarca yıl önce" yapılmış olması gerektiğine dikkat çekti.

Waring'e göre, bulgu, son birkaç on yılda keşfettiğini iddia ettiği "Venüs, Ay, Dünya ve Mars'taki yüzlerce yüze" katkıda bulunuyor.

Waring'in yeni görüşü şu ana kadar UFO topluluğu arasında herhangi bir öfke yaratmadı. Ancak o, pareidolia suçlamalarına yabancı değil. Pareidolia sıradan şeylerde örüntüler veya nesneler görme eğilimi demektir.

Meraklısına göre, bulguları genellikle “çok acı verici bir gerçeği inkar eden” eleştirmenler tarafından sıklıkla reddediliyor.

Waring’in, internet sitesindeki paylaşımındaki iddiaları şu yönde:

“Son birkaç on yılda Venüs, Ay, Dünya, Mars ve daha fazlasında yüzlerce yüz buldum ve bildirdim. Hatta Cydonia'da 45 yıl önce bulduğum ve diğerlerinin genellikle övgülerini çaldığı yüzü buldum. İşte bir tane daha, hiç fark etmemiş olmama biraz şaşırdım. Yüz yukarıya bakıyor... kuzey Mars'ta. Yüz insana benzemiyor, ancak benzer özelliklere sahip görünüyor. Sağlam büyük bir çenesi, açık ağzı, normal büyüklükteki burun kaş çıkıntısı ve alnı vardır. Daha uzun bir kafatasına sahip gibi görünüyor ve saçları da çok büyük. Bu kişi, Mars'ta bu kadar büyük bir surat yapmak için onlar için çok önemli biri olmalı.

Elbette böyle yüzlerin var olduğunu inkar eden birçok insan var. Bunu yapıyorlar, çünkü bilmenin alternatifi...bilinçaltında onlar için ürkütücü. Böylece çok acı veren gerçeği inkar ederek kendilerini koruyorlar. Bu, binlerce yıl önce değil, milyonlarca yıl önce yapılmış eski bir yüz. Size soracağım şey... Dünyamıza bir felaket gelirse biz insanlardan geriye ne kalacak?”