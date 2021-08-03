Üçüncü Covid Dalgasının Hindistan'ı 'Bu Ay' Vurması ve Ekim Ayında Zirve Yapması Muhtemel

Bir grup araştırmacı, Hindistan'ın bu ayın sonundan önce koronavirüs pandemisinin üçüncü dalgasının başlangıcını görebileceğini tahmin etti.

Hindistan'ın günde 400.000'den fazla yeni vaka bildirdiği ikinci dalgayı daha önce tahmin eden uzmanlar tarafından yapılan modelleme, üçüncü dalganın muhtemelen Ekim ayında zirve yapacağını söyledi.

Bloomberg'e konuşan sırasıyla Haydarabad ve Kanpur'daki Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nden Mathukumalli Vidyasagar ve Manindra Agrawal, modellerinin üçüncü dalganın günlük 100.000 ila 150.000 vakada zirve yapacağını tahmin ettiğini söyledi.

Bay Vidyasagar, Hindistan'ın güneyindeki Kerala ve Maharashtra eyaletlerinden bildirilen daha yüksek rakamların potansiyel olarak “resmi çarpıtabileceğini” söyledi.

Hindistan şu anda günde yaklaşık 40.000 koronavirüs vakası bildiriyor ve Kerala bunların ortalama 20.000'ine katkıda bulunuyor. Kerala'daki daha yüksek prevalans, herhangi bir belirli salgından ziyade oradaki testlerdeki artışa bağlanıyor.

Pazartesi günü Hindistan, 40.134 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası ekleyerek, bildirilen toplam enfeksiyon sayısını 31,7 milyona çıkardı. Ülke şu ana kadar 472,2 milyon aşı vurdu, ancak toplam nüfusunun yalnızca yüzde 7,6'sı tam olarak aşılandı.

En son modellemenin arkasındaki araştırmacılar, Hindistan'ın ortaya çıkan sıcak noktaları tespit etmek için gözetim yöntemleri uyguladığını ve artan genom dizilimi yoluyla yeni varyantlar için tetikte kaldığını öne sürerek, günde uygulanan aşı sayısını artırma ihtiyacını yineledi.

Temmuz ayının başlarında, ABD merkezli kar amacı gütmeyen Küresel Kalkınma Merkezi, aşırı ölüm tahminlerine dayanarak Hindistan'daki gerçek ölüm oranının 3 milyon ila 4,7 milyon arasında olabileceğini söylemişti. Bu, yaklaşık 425.000 olan resmi Covid ölüm oranının neredeyse 10 katı olacaktır. Hindistan hükümeti raporu reddetti, ancak birkaç Hint devletinin verilerini hala "uzlaştırdığını" kabul etti.

Bharamar Mukherjee yaptığı röportaj sonrası konuya ilişkin şunları paylaştı:

“Bunu paylaşmaktan endişe duydum, çünkü mevcut tahminler gönül rahatlığına yol açabilir ve insanlar 3. dalga tehlikesi olmadığını yorumlayabilir. İngiltere, İsrail, ABD, çok daha iyi aşılama oranlarıyla artan vakaları deneyimledi/yaşadı, Hindistan muhtemelen vakalarda bir artış görecek.”