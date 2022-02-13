Üç Kuruş Dizisinin Akıbeti Belli Oldu! Uraz Kaygılaroğlu Üzücü Haberi Açıkladı

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Üç Kuruş bir süredir Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor ve yeni bölümlerini yayınlıyordu. Ekranlara Çukur isimli başarılı projenin devamı gibi lanse edilerek gelmeye başlayan proje, izlenme oranlarında ise hayal kırıklığına uğratmış ve Çukur'un etkisini sürdürmeyi başaramamıştı. Dizinin hikayesi bir roman mahallesinde geçerken oyuncu kadrosu da dikkat çekiyordu. Ancak bu durum ise dizinin uzun ömürlü olması için yeterli görülmedi. İzleyici kitlesi projeye ilk bölümlerde yoğun bir şekilde ilgi gösterdi ancak daha sonraki bölümlerde gösterilen bu ilgi azaldı ve Üç Kuruş elde ettiği reyting oranları ile hayal kırıklığına uğrattı.

Toplamda 5 sezon boyunca ekranlarda yayın hayatına devam eden Çukur dizisi fenomen bir yapım olarak hafızalara kazınmış ve her yeni bölümü ile adeta olay olmuştu. Üç Kuruş isimli yeni proje ise Çukur ile anılarak bu durumu dezavantaja dönüştürdü. Diziye karşı çıtalar yayınlanan tanıtımlar ile yüksek tutulmuş ve Çukur'un üzerine hayaller kurulmuştu. Bu durum diğer taraftan, Üç Kuruş isimli proje için tahmin edilemeyen sonuçlara yol açtı ve hayal kırıklığı yaşandı.

Dizi Show TV ekranlarında yayın hayatına başladı ve beklentilerin altında reyting oranları elde etti. İçerde ve Çukur isimli iki başarılı projenin elde ettiği aynı etkiyi yaratamayan Üç Kuruş güçlü oyuncu kadrosuna rağmen ekranlarda fırtınalar estiremedi.

Başrollerinde Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora ve Ekin Koç gibi birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı proje Üç Kuruş ilginç bir durum ile gündemde yer alarak adından söz ettirdi. Dizinin yakışıklı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu yakın arkadaşları Serkan Çayoğlu ve Kaan Yıldırım ile bir mekan çıkışında görüntülendi ve ağzından projelerin muhtemel akıbeti ile ilgili bir söz kaçırdı. Oyuncu yapmış olduğu açıklama ile kulislerde dolaşan final söylentilerini hızlandırılmış oldu.