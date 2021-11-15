Üç Kız Kardeş’e Flaş Transfer!

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın’ın aynı isimde olan kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş isimli projenin hazırlıklarının son hız devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Hikayenin yazarı ve başrolü olan ünlü isim İclal Aydın’ın oyuncu kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Aydın’ın yanı sıra son zamanların gözde ismi olan bir genç oyuncunun da kadroya dahil olduğu açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Yetenekli isim İclal Aydın, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor ve yazdığı kitapları ile adından söz ettiriyordu. Bu defa ise hem başrol ile hem de kendi yazdığı senaryo ile ekranlara gelmek için hazırlıklarını sürdüren ünlü isim, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Dizinin önümüzdeki sene Kanal D’de ekranlarda yer alacağı ve Süreç Film tarafından çekileceği bilgisine ulaşıldı. Dizinin yönetmeninin başarılı isim Eda Tokgöz olacağı ifade edildi ve senaryonun ise Betül Yağsağan ile Erkan Birgören tarafından kaleme alınacağı aktarıldı. Yeni dizinin ekranlara getirilmesi için çeşitli çalışmalar devam ederken yapımda yer alacak yeni oyuncu da öğrenildi.

Konu hakkında detaylı bilgi gazeteci Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu ve Üç Kız Kardeş isimli dizinin oyuncu kadrosuna genç bir ismin dahil olduğu öğrenildi. Son zamanların parlak oyuncusu olan Berker Güven’ın yapıma dahil olduğu ifade edildi. Peki Berker Güven kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu, Zalim İstanbul dizisinde Nedim Karaçay karakterine hayat vermiş ve kariyer hayatında büyük bir sıçrama yaşamıştı. Daha sonra Alev Alev dizisinde de rol alan Güven, İskender karakterine hayat vermiş ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Sergilediği oyunculuk performansı ve yeteneği ile dikkatleri üzerinde toplayan ünlü isim, artık yeni dizi olan Üç Kız Kardeş isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.