Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam Yarışıyor

Televizyon ekranlarında yayınlanarak izleyici karşısına çıkan dizi projeleri arasında 20 Aralık Salı akşamında bir reyting yarışı meydana geldi. Gecenin Ucunda, Yürek Çıkmazı, Ben Bu Cihana Sığmazam, Baba ve Üç Kız Kardeş dizileri kıyasıya yarıştı.

ATV ekranlarının bir projesi olan Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi ise ABC1 grubunda birincilik koltuğuna oturdu ve bu şekilde zirvede bulundu. Dizi ABC1 grubunun aksine tüm kişiler grubunda ise 2. Oldu. Diğer taraftan Ben Bu Cihana Sığmazam ismini televizyon dizisi projesinin AB grubunda 4.’lük elde ettiği bilgisine ulaşıldı. ATV ekranında Oktay Kaynarca'nın başrolünde bulunduğu dizi projesi 14. bölümüne de başarı ile tamamladı.

TRT 1 dizisi olan Yürek Çıkmazı isimli televizyon dizisi projesi ise 21 Aralık Salı gününde 7. bölümünü ekranlara taşıdı ve sadık izleyici grubu ile yoluna devam etti. Dizi projesi AB grubunda üçüncülük koltuğuna otururken tüm kişiler kategorisinde 10.. oldu ve ABC1'de ise 6. olarak adından söz ettirdi. Özellikle sosyal statüsü ortalamanın üzerinde bir seyirci grubuna hitap ettiği konuşulan Yürek Çıkmazı isimli yapım bu durumu reyting oranlarında da ortaya çıkardı. İrem Helvacıoğlu ile Alp Navruz ikilisi sosyal medya hesaplarında hayranlarından ilgi görmeye devam ediyor.

Gelecek hafta final bölümünü yayınlayarak yayın hayatına sonlandıracak olan Bir Peri Masalı ile Baba dizileri Gecenin Ucunda ismini dizi projesine göre daha düşük sonuçlar aldı. Baba dizisi izleyici karşısına çıkarak yayınlanan 29. yeni bölümü ile ilk 10 program arasında yer bulamadı. Projenin reyting oranlarının da düşük geldiği görüldü ve bu durum dizi açısından olumsuz olarak değerlendirildi. Gelecek hafta salı gününde 30. bölümünü yayınlayarak final bölümünü de ekranlara taşıyacak olan dizi projesinin başrolünde Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş bulunuyor.

Bir Peri Masalı dizisi ise FOX TV'de büyük iddialar sunarak yayın hayatına başlamış fakat beklenilen ilgiyi görememesi sebebiyle hayal kırıklığına uğramıştı. Proje için 13. bölümde final yapılmasına karar verildi ve dizinin reyting oranlarının çok düşük olması seyirci grubunu üzen bir gelişme oldu. Yine de kanalın 13. bölüme kadar diziyi sürdürmesi önemli bir fırsat olarak değerlendirildi. Baba dizisi gibi Bir Peri Masalı isimli dizi projesi de 27 Aralık tarihinde son defa ekranlarda yeni bölümünü yayınlayacak.

Hikayeye olan ilgine ne kadar düştüğü ve final kararının ne kadar doğru bir karar olduğu ise Bir Peri Masalı isimli dizi projesinin tüm izleyici gruplarında 20'li sıralarda yer alması olarak değerlendirildi. Bununla birlikte Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesi ise Star TV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Ancak dizinin reyting oranları beklentileri karşılayamıyor. Reyting grubunda 18.’lik elde eden Gecenin Ucunda dizisi ortalamanın altında sonuçlara ulaşıyor.