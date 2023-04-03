Üç Kız Kardeş Şule Kimdir, Gerçek Adı Nedir?

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan ve ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni oyuncu ile gündemde yer aldı. Seda Aydoğan projeye yeni katılan bir isim oldu ve Şule isimli karaktere hayat vermeye başladı. Hikayede Türkan ile Somer arasında boşanma noktasında olan ilişkinin nereye doğru gideceği ise henüz belirsiz ve yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor.

Somer bu defa Türkan'ı kıskandırmak için başka kadınlarla görüşme bahaneleri kullanıyor ve gece gezmeleri yapıyor. Türkan’ın ilgisini çekmek için elinden geleni yapan Somer bu yaptıkları ile izleyici tepkisi de topluyor. Hikayeye kıskançlık turları sırasında Şule karakterinin dahil olduğu öğrenildi ve oyuncunun gerçek ismi merak konusu oldu.

Projenin 44. bölümünde Özgü Kaya tarafından hayat verilen Türkan karakterini kıskandırmaya çalışan Somer Şule'nin isminin öne atarak Türkan’ı şaşırtmayı hedefleyecek. Türkan ise Şule'nin kim olduğunu düşünerek Soner'i kıskanmaya başlayacak. 4 Nisan Salı akşamında Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek ve proje 44. yeni bölümü ile ilgi çekecek.

Seyirci kitlesi Üç Kız Kardeş dizisinde Şule karakterinin kim olduğunu, gerçek adının ne olduğunu ve hikayede nasıl bir şekilde yer alacağını araştırmaya başladı. Ünlü oyuncu Şule Erdoğan Üç Kız Kardeş dizisine restoran işletmecisi olarak dahil oldu ve bir süre boyunca Şule karakterine hayat vereceği öğrenildi. Ünlü ismin projede konuk olarak yer alacağı bilgisi öğrenildi ve birkaç bölüm boyunca seyirci karşısına çıkacağı açıklandı.

Uzun bir süredir ekranlarda yer alan Üç Kız Kardeş dizisinde kardeşlik ve aile bağları anlatılıyor ve dizi bu yönüyle rakiplerinin önüne geçiyor. Salı akşamlarında Kanal D ekranlarında sıcak aile öyküsü ve samimi bir hikaye ile seyirci kitlesinin beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş dizisi özellikle oyuncu kadrosu ile dikkat çekmekte.