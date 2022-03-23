Üç Kız Kardeş Liderliği Bırakmıyor

Bir süre önce Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş projesi elde ettiği reyting oranları ile şaşırtmaya devam ediyor ve ilgi çekiyor. Dev bütçelerle çekilen ve büyük iddialarla gelen ATV dizisi olan Destan’ı geride bırakmayı başaran söz konusu dizi Üç Kız Kardeş liderlik koltuğundaki yerini de yeni haftada sağlamlaştırdı ve kararlı olduğunu gözler önüne serdi.

Yetenekli oyuncu ve yazar İclal Aydın’ın aynı isimli eserinden uyarlanan Üç Kız Kardeş isimli projesi oldukça mütevazi bir şekilde yayın hayatına başladı ve reyting oranları da yavaş yavaş ve istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam etti. Sonunda ise büyük iddialarda seyirci karşısına çıkan destan projesini geçen hafta zirvedeki yerinden etmeyi başardı ve yüksek oranlar elde etti. Geçen haftadan bu yana seyirci kitlesi Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesinin zirvede elde ettiği yeri koruyup koruyamayacağını merak ediyor ve yeni bölümü iple çekiyordu.

Diğer taraftan dizinin dün akşam ekranlara gelen 5. bölümü birincilik koltuğunu bırakmadı ve dizi istikrarını kanıtlayan sonuçlar elde etti. Adeta birincilik koltuğuna yerleşen proje müthiş bir başarıya imza attı ve adından söz ettirdi.

Son derece masalsı ve romantik tanıtımları ile bilgi toplayan Üç Kız Kardeş ile ilgili olarak pembe dizi kıvamında olduğu şeklinde görüşler ve eleştiriler gerçekleşmişti. Fakat yapılan tüm bu eleştirilerin aksine Türk izleyicisi tarafından dizinin çok sevildiği görüldü ve proje liderlik koltuğunda yerini aldı.

Ünlü oyuncu Özgü Kaya Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat vererek hikayenin merkezinde performans sergiliyor. Diğer taraftan Almila Ada ismin oyuncu ise Dönüş karakterine hayat veriyor ve hikâyenin anlatıcısı olarak dizide yer alıyor. 3. en küçük kardeş olan Derya'yı canlandıran Melisa Berberoğlu ise sergilediği performans ile izleyici kitlesinin beğenisini topluyor.