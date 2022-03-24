Üç Kız Kardeş Dizisine Usta İsim Dahil Oldu

Kanal D ekranlarında salı akşamlarında seyirci kitlesi ile buluşan Üç Kız Kardeş isimli sevilen proje başarılı sonuçlar alarak yayın hayatına devam ediyor. Oyuncuların sergilemiş olduğu performanslar ve büyülü hikayesi ile göz dolduran bir yapım olarak adını üst sıralara yazdıran Üç Kız Kardeş dizisi beğenilerek izleniyor. Oyuncu kadrosu elde ettiği izlenme oranları ve hikayesiyle sezon sonlarına doğru etkileyici bir görüntü çizmiş ve izleyici kitlesinden de güçlü bir destek almıştı.

Elde ettiği reyting oranları ile birincilikler almaya başlayan ve sosyal medyada çok konuşulan Üç Kız Kardeş’in hikayesi her yeni bölümde başarılı sonuçlara imza atıyor ve bu durumda seyirci kitlesi de merak ve heyecan içerisinde kalıyor. Proje Süreç Film imzalı olarak yayın hayatına başlamış ve İclal Aydın'ın aynı isimli çok okunan romanından uyarlanarak ekranlarda yer almıştı. Dizi ekranlara taşıdığı her yeni bölümü ile sosyal medyada gündem oluyor ve sıklıkla adından söz ettiriyor. Son olarak proje hakkında edinilen bilgilere göre diziye yeni bir usta ismin katıldığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Murat Parasayar dizinin 4. bölümü itibariyle projeye Dr Metin Meriç karakteri ile dahil oldu ve oyuncu kadrosunda yer almaya başlayarak adından söz ettirdi. Dizinin çekimlerinin Ayvalık'ta devam ettiği biliniyor ve kadronun giderek büyümesi dikkat çekiyor.

Sadık ve Nesrin karakterlerinin çok eski bir dostu olan Dr Metin aynı zamanda Serdar karakterinin de babasıdır. Murat Parasayar, Dr Metin karakteri ile Üç Kız Kardeş dizisinin ilerleyen bölümlerinde daha çok ekranlarda yer alacak ve oyunculuk performansı sergileyecek.

Üç Kız Kardeş isimli sevilen dizinin 5. bölümünde bir mangal partisinde Kalender Ailesi bir araya geldi ve bu sahneler izleyici kitlesinin sosyal medya hesaplarında da çok konuşuldu.