Üç Kız Kardeş Dizisinde Korkulan Olacak mı?

Daha sonra yapımcıların da dikkatini çeken romanın dizi versiyonun çekilmesi kararı alındı.

Üstelik başrollerden birisi de romanın yazarı İclal Aydın'a teklif edildi. Reha Özcan ve İclal Aydın dizide üç kız çocuğu sahibi anne ve babayı, Sadık ve Nesrin'i canlandırıyor. Büyük kızları Türkan'ı Özgü Kaya, diğer kızlarını ise Almila Ada ve Melisa Berberoğlu canlandırıyor.

Dizideki performansı çok beğenilen İclal Aydın, Veda Yurtsever'in canlandırdığı Rüçhan karakteri ile sürekli bir savaş içerisinde. Daha doğrusu Rüçhan, Nesrin'e karşı sürekli bir savaş içerisinde.

Nesrin'e Ne Olacak?

Türkan'ın eşi Somer ve annesi Nesrin ve ailesinin başına türlü dertler açtı. Kızı için endişelenen Nesrin de onların gazabından kurtulamadı. Rüçhan karakteri o denli kötü bir karakter olarak çizildi ve sürekli Nesrin'le o denli uğraşıyor ki, Veda Yurtsever de bu karakteri başarıyla canlandırınca bütün izleyiciler Yurtsever'in hayat verdiği Rüçhan'a karşı diş bilemiş durumda.

Bilindiği gibi Türk izleyiciler karakterleri canlandıran oyuncuları karakterin kendisiyle bir tutup oyunculara düşmanlık besleyebiliyor. Ülkemizde dizileri sanki gerçekmiş gibi izleyen çok sayıda izleyici bulunuyor. Nesrin yani İclal Aydın hayranları da sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Nesrin'e yapılanlara karşı tepki göstermeye ve onun akıbetini merak etmeye devam ediyor.

Türkan ve Somer Barıştı

İzleyiciler daha ilk bölümde evlilik sahnelerini izledikleri Türkan ve Somer'in nihayet barışmasına sevinirken beklenmedik olaylar devreye giriyor. Dizinin sezon finali izleyen herkesi heyecanlandırdı ve şaşırttı. Türkan ve Somer barıştı ve evliliklerine mutlu bir şekilde devam edebilmek için umutlandı.

Ancak dizinin kötü kadını Rüçhan bir türlü durmak bilmiyor ve kötülüklere doymuyor. En son Nesrin'e söylediği onca şeyden sonra Nesrin büyük bir şok geçirdi. Annesini evde baygın bulan Dönüş'le birlikte izleyiciler de ciddi bir şok geçirdi. Gelen mesajların ve sosyal medyadaki paylaşımların çoğunda Nesrin'e bir şey olmasın diye paylaşım yapılıyor.

Hayranları Ayağa Kalktı!

Nesrin'in bu denli zor bir durumun içine düşmesi ve ailesi için katlandıkları ve Rüçhan’ın sonsuz kötülüğü karşısında İclal Aydın hayranları izleyiciler hop oturup hop kalktı. Nesrin'e bir şey olmasından endişelen çoğu izleyici böyle bir durumda dizinin heyecanını kaybedeceğinden endişeleniyor.

Reytinglerde de yüz güldüren dizinin gelecek sezonu da herkes tarafından dört gözle beklenmeye başladı. Üç Kız Kardeş dizisinin yapımcısı Süreç Film. Yapımcılar bu sezon bu diziyi yapmaktan kesinlikle pişman olmadı. Belli bir izleyici kitlesini yakalamayı başaran dizinin izlenme oranları oyuncular ve yapım ekibinin yüzünü güldürüyor.

Üç Kız Kardeş Teknik Kadro

Kadın oyuncuların ağırlıkta olduğu ve hepsinin de performansının beğenildiği dizinin yönetmen koltuğunda da bir kadın oturuyor. Eda Teksöz yönettiği Üç Kız Kardeş, iki kadın tarafından yazılıyor. Senaristler Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik dizinin izleyicilerinin heyecanını kaybetmeden takip etmesini sağlamada oldukça başarılı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekilen dizinin hem çekimleri hem de oyuncularının performansları çok beğeniliyor. Şu ana kadar izlenme oranını korumayı ve arttırmayı başaran dizinin gelecek sezon devam edeceği kesinleşti.

Heyecanlı ve nefes kesen sezon finalinden sonra neler yaşayacağını bekleyen izleyiciler Eylül ayına kadar nasıl bekleyeceklerini düşünüyor. tabi ki izleyicilerin büyük bir kısmı Nesrin'in sonunu merak ediyor ve Rüçhan'ın bu denli kötü biri olmasından yılmış durumda. Bakalım gelecek sezon da bu kötülükler silsilesi ve Nesrin'in çaresizliği devam edecek mi?