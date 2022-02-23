Üç Kardeş Dizisinden İddialı Başlangıç

22 Şubat Salı akşamında Süreç Film imzalı olarak Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Üç Kız Kardeş dizisi birinci bölümü ile televizyon ekranlarına etkileyici bir giriş gerçekleştirdi. Ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş isimli romanından uyarlanarak televizyon ekranlarında yer alan projenin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Melisa Berberoğlu ve Almila Ada gibi birbirinden başarılı oyuncular da rol alıyor.

Ekran hayatına samimi ve sıcak aile öyküsü ile giriş yapan Üç Kardeş dizisi, aile ve kardeşlik bağlarını anlatıyor. Projenin ilk bölümünde devam eden mutlu aile tablosu ise çok uzun sürmeyecek ve izleyici kitlesini üzüntüye boğacak. Somer ile evlilik yapan Türkan kendisinin ve ailesinin kaderini geri dönülemeyecek bir şekilde değiştiriyor ve dizide yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor.

Sadık ve Nesrin Kalender çifti, kızları Dönüş, Derya ve Türkan ile Ayvalık'ta sessiz sakin bir yaşam sürmeye devam ediyor. Sadık ile Nesrin'in evlilik çağına gelmiş olan kızları Türkan ise güzelliği ile tüm kasabada tanınıyor. Çiftin diğer kızları olan Derya ve Dönüş ise üniversite sınavları için hazırlık yapıyor ve bu sırada aynı okulda okuyan Serdar için kalbi atan dönüş de dizide ilgi çekiyor.

Dizinin ilk bölümünde Türkan ile evlenen Somer karakteri ailesinin onayı olmayan bir yasak aşk yaşıyor fakat bu durum dizide izleyici kitlesini üzüntüye boğuyor. Rüçhan karakterinin bu durumu bilmesi sebebiyle Türkan ile Somer'in evlenmesine zorunlu hale getirmesi yeni bölüme damga vuruyor. Diğer taraftan Sadık haricinde bütün aile Türkan'ın yapacağı evliliği sevinç içerisinde karşılıyor.

Kalender Ailesi sakin hayatlarında kızları Türkan'ın yaşayacaklarını bilmeden düğün hazırlıklarını sürdürüyor. Nesrin karakteri ise gözünden bile sakındığı kızını zor bir durumda bırakmış olduğundan habersiz bir şekilde mutluluk duymaya devam ediyor.