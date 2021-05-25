Üç Kamu Bankası Bir İlke İmza Attı! Yok Artık Dedirtecek Faiz Oranlarıyla Taşıt - İhtiyaç - Konut Kredisi Fırsatları

Türkiye Merkez Bankası para sıkılaştırma politikasına devam ederken hem özel bankalar hem de kamu bankaları her hafta faiz oranlarında güncellemeye gidiyorlar. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank bu hafta yine faiz oranlarını güncellediler.

Yaz aylarının gelişile ile birlikte vatandaşlarımızın hem taşıt hem de konut kredilerine olan talepleri arttı. Bir yandan Pandeminin getirdiği sıkıntılar nedeniyle vatandaşlar ihtiyaç kredilerine başvurmaya devam ediyor. Vatandaşların talepleri arttıkça da bankaların sunduğu kampanyalar genişliyor. Fakat bankalar ne kadar değişik ya da çeşitli fırsatlar sunsalar da faiz oranları yüksek olduğu için vatandaşların pek bir işine yaramıyor. Tam bu noktada ise devreye kamu bankaları giriyor. Kamu bankaları vatandaşlar düşünerek piyasadaki en düşük faiz oranlarını sunuyorlar. Bizde sizler için kamu bankalarının güncel faiz oranlarını derledik. Detaylar haberimizde.

KONUT KREDİSİ KAMPANYALARI

3 kamu bankası da vatandaşlarımıza uygun faiz oranlarıyla konut kredisi paketleri sunuyor. 120 ay vade imkanıyla verilen konut kredilerinde esnek ödeme imkanları da sunuyor. 3 kamu bankası da üç ay ödemeli ya da balon ödemeli esnek planlar da sunmakta. Bunların yanı sıra Vakıfbank Sarı panjur konut kredisi kampanasıyla artan ya da azalan taksitli gibi ekstra esnek ödeme imkanları da veriyor.

Halkbank konut kredisi faiz oranları aylık %1,38. Banka emekliler, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve maaş müşterilerine özel kampanya paketleri de sunmakta. Diğer bir kamu bankası olan Ziraat Bankası da konut kredisi için aylık %1,37 faiz oranı sunuyor. Son olarak da Vakıfbank yıllardır devam ettirdiği sarı panjur konut kampanyasıyla vatandaşlara 3 ay ödemesiz dönem ve aylık 1,32 faiz oranı sunuyor.

Konut kredisi içinse vatandaşlarımız bankalara giderek başvurularını yapabilirler.

Konut Kredisi Başvuru Belgeleri

Konut Kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerden nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi kimlik numarası içeren belgelerden biri talep edilmektedir. Aynı zamanda kişinin kazancını gösteren gelir belgesi de doldurulan başvuru formu ile kredi kullanılmak istenen bankaya teslim edilir. Talep edilen gelir belgeleri meslek gruplarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

3 KAMU BANKASINDAN BİRBİRİNDEN FARKLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

Pandemi döneminde vatandaşların ihtiyaç kredilerine olan talepleri arttı. Kamu bankaları da buna kayıtsız kalmayarak müşterileri için birbirinden farklı ihtiyaç kredisi kampanyaları hazırladılar. Halkbank vatandaşlara ihtiyaç kredilerinde aylık %1,51 faiz oranı sunuyor. Ziraat Bankasının da yine ihtiyaç kredisi faiz oranı aynı ve aylık %1,51. Vakıfbank ise vatandaşlar için özel bir ihtiyaç kredisi çıkardı. Ramazan Bayramı’na özel ihtiyaç kredisiyle banka aylık yüzde 1,51 oranından başlayan finansman desteği sunmakta.

Vatandaşlarımız ihtiyaç kredilerine mobil bankacılık, internet bankacılığı, çağrı merkezleri ve şubelerden başvuru yapabilir.

İhtiyaç Kredisi Başvuru Belgeleri

Temel ihtiyaçlarına yönelik kredi kullanmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını içeren şahsına ait belgelerden birini ve gelir durumlarını gösteren kendi meslek grubuna ait evrakları kredi kullanmak istedikleri bankaya iletmeleri gerekmektedir.

TAŞIT KREDİSİ KAMPANYALARI

3 kamu bankası da vatandaşlarımız için piyasa koşullarının altında taşıt kredisi kampanyaları sunuyor. Halkbank’ın sunduğu taşıt kredisi faiz oranları %1,54’ten başlıyor. Ziraat bankası ise kaskolu taşıt kredisinden yararlanacak müşterileri için %1,54 faiz oranı sunarken kaskosuz taşıt kredisinden yararlanmak isteyenler için aylık %1,56 faiz oranı sunuyor. Son olarak Vakıfbank’ın taşıt kredisi kapmayasından sunduğu aylık faiz oranı %1,50.

Vatandaşlarımız taşıt kredisinden yararlanmak için diledikleri kamu bankasının şubesine giderek başvuruda bulunabilirler.

Taşıt Kredisi Başvuru Belgeleri

Otomobil satın almak için kredi kullanmak isteyen vatandaşların kimlik bilgilerini içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi resmi evraklardan biri ve çalışmakta olduğu meslek grubuna göre belirlenen gelir belgelerini doldurulan başvuru formu ile taşıt kredisi kullanacakları bankaya teslim etmeleri gerekmektedir.