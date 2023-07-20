Ekonomik dengelerin zorlandığı bugünlerde, Türkiye'nin en önemli bankalarından Halkbank, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası, tüm vatandaşların finansal durumlarını rahatlatabilecekleri bir kampanyayı hayata geçirdi. Bu kampanya, kredi kartı borçlarını kapatmak isteyen veya acil nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için bir fırsat sunuyor. 99.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi, belirli koşullar dahilinde bu üç banka tarafından sunulacak.

Halkbank'ın başlattığı bu kapsamlı borç kapatma kredisi kampanyasına, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası da destek verdi. Bu sayede, 99.000 TL'lik 24 aylık vadeli borç kapatma kredisi kullanarak, tüm banka borçlarınızı tek bir yerde toplayabilir ve 3 aylık öteleme imkanıyla borçlarınızı daha rahat ödeyebilirsiniz. Bu kampanyadan faydalanmak için, vatandaşların sadece güncel banka kredi ve kredi kartı borçlarını kapatacaklarını belirtmeleri ve kendilerine en uygun bankayı seçerek başvuru yapmaları gerekiyor.

Halkbank, bu kampanyayı, nakit ihtiyacı olan vatandaşların hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilmesi için oluşturdu. Kredi başvuruları yalnızca banka şubeleri üzerinden yapılmakta ve kimlik ve gelir belgesiyle birlikte en yakın Halkbank şubesine giderek başvuru yapabilirsiniz.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası da benzer bir yaklaşım izlemekte ve borç kapatma kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşların banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmelerini istemektedir. Bu bankalar aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak vatandaşlar, 50.000 TL'ye kadar 36 aylık vadeli ve 100.000 TL'ye kadar 24 aylık vadeli kredi seçeneklerini düşük faiz oranlarıyla kullanabilirler. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası'nın resmi internet siteleri üzerinden ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi hakkında detaylı bilgi alabilir ve kredi miktarınızı ve taksit hesaplamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.