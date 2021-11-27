Üç Banka Tarafından Duyuruldu! Bankamatik Kartı Olanlara 15 bin TL Yatacak!

Ekonomik açıdan pandemi döneminde sıkıntı çeken vatandaşlar için kredi kampanyaları peş peşe düzenlenmeye devam ediyor. Bankalar tarafından düzenlenen kampanyalardan herhangi birisine katılım sağlayarak, peşin ya da taksili şekilde kredi imkanlarından yararlanabilirsiniz. Acil nakit para ihtiyacı duyanlar için bankalar tarafından belirli dönemlerde uygun şekilde kredi kampanyaları düzenlenmektedir. Para bulabilmek açısından yakın çevrenize başvurmak yerine artık bankalar aracılığı ile çok kısa sürede elde edebilirsiniz. Yeni düzenlenen kampanya ile birlikte vatandaşların hesaplarına 15 bin TL tutarı üzerinden ödemeler yapılacaktır. 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli şekilde ödemeler yapılırken, krediyi ise Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank sunuyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 15 bin TL Kredi Veriyor

Ziraat Bankası tarafından düzenlenen son kredi kampanyası ile ilgili detaylar belli oldu. 15 bin TL tutarına kadar mevcut müşterilerine kredi imkanı sunulacağı duyuruldu. Hangi banka üzerinden başvurunuzu yerine getirecekseniz mevcut bankaya ait hesabınızın bulunması yeterlidir. Mobil bankacılık, ATM ve bankaya ait şubelerin hepsinden ayrı bir şekilde başvurular kabul edilmektedir. Buradaki tercih tamamen sizlere bırakılmıştır. Hesabınızın bulunduğu üç kamu bankasının herhangi birisinin ATM’sini kullanarak yapılacak başvurunuzda anında onay verilmektedir. Direkt şekilde ATM’den çekebileceğiniz 15 bin TL tutarındaki krediyi ise 3 ay ertelemeli şekilde 36 ay vade ile ödeme yapabileceksiniz.

15 bin TL Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

Kamu bankalarının düzenlediği kredi kampanyasındaki 15 bin TL tutarına sahip olabilmek açısından şartlar belirlendi. Öncelikle kredi kullanmak isteyen vatandaşın mevcut banka sicilinin temiz olması gerekmektedir. Banka sicilinde problem olan vatandaşlara asla onay verilemediği gibi kredi kartı gibi farklı banka araçlarının da kullanılmasına müsaade edilmemektedir. Öncelikli olarak mevcut kredi borçlarınız var ise bunların ödemesini sağlayarak daha sonrasında başvurunuzu yapabilirsiniz. Üç banka üzerinden kampanyaya dahil işlemler ortak yürütülmesinden dolayı tek bir bankadan onay alınabilmesine müsaade edilmektedir. Yani 3 kamu bankasından ayrı bir şekilde 15 bin TL tutarını alabilmek mümkün değildir.