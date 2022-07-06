Twitter, Hindistan'ın Tweet’leri Kaldırma Emrine Meydan Okuyor

Twitter, Hindistan'da hükümetin içeriği kaldırma emirlerine karşı yasal bir meydan okuma başlattı.

Sosyal medya devi Karnataka Eyalet Yüksek Mahkemesi ile "çeşitli" gibi emirlerine karşı gelen bir dilekçe var, kaynakları BBC söyledi.

Twitter, Haziran ayında hükümetten bu tür emirlere uyulmamasının "ciddi sonuçları" konusunda uyarıda bulunan bir mektuba tepki gösterdi.

Twitter'ın Hindistan'da bir tahmine göre 24 milyondan fazla kullanıcısı var.

Dilekçenin sunulmasından saatler sonra federal bakan Rajeev Chandrasekhar, tüm yabancı internet platformlarının Hindistan yasalarına uymak zorunda olduğunu tweetledi. Konuya aşina olan kaynaklar, hükümetin Haziran ayında Twitter'ı uyardığını ve şirketin bir dizi engelleme emrine uymanın "son fırsatı" olduğunu söyledi. Hükümetin "devletin güvenliğini tehdit eden" çevrimiçi içeriği ve diğer şeylerin yanı sıra kamu düzenini engellemesine izin veren Hindistan'ın bilgi teknolojisi yasasına giriyorlar.

Twitter'ın "tehditlerin ciddiyeti" nedeniyle mahkemeye gitmeyi seçtiğini, çünkü yasaya uyulmamasının cezai işlemlere yol açabileceğini söylediler.

Kaynaklar, sosyal medya devinin emirlerin yasanın gerekliliklerinden "prosedürel ve önemli ölçüde eksik" olduğuna ve bunların çoğunun "aşırı güç kullanımı gösterdiğine ve orantısız olduğuna" inandığını söyledi. Bazı durumlarda, örneğin, tüm hesapların engellenmesi için talepler vardır, kaynaklar ekledi. Ve bazı hesaplar "siyasi partilerin resmi kolları" tarafından yayınlanan içeriği içerebilir.

Bu, Twitter ile Hindistan'ın Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğindeki hükümet arasında devam eden bir çatışmanın son hamlesi.

Geçtiğimiz yıl yetkililer, kamu düzenine dayalı itirazları gerekçe göstererek sosyal medya devinden tweetleri kaldırmasını ve hesapları engellemesini istedi. Bunlar arasında, geçen yılki çiftçiler tarafından yapılan büyük protestolarla ilgili hesaplar ve tweetler ve hükümetin pandemiyi ele almasını eleştiren tweetler yer alıyor.

Çiftçilerin protestoları sırasında Twitter, kamu düzenine dayalı itirazları gerekçe göstererek hükümetin yasal bir bildirimine yanıt olarak yaklaşık 250 hesabı kısaca engelledi.

Bunlar arasında bir araştırmacı haber dergisinin hesapları ve Delhi'nin eteklerinde aylarca süren protestoları desteklemekle ilgili aktivistler ve gruplar yer aldı.