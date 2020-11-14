Yeni Bir Ev neden yok? Bitti mi Final mi yaptı? Star TV

Star TV ekranlarında yayınlanan Yeni Bir Ev programı final kararı aldı. Hafta içi hergün ekranlara gelen Yeni Bir Ev programı reytinglere yenildi ve yayından kaldırıldı. Peki Yeni Bir Ev neden bitti? Yeni Bir Ev neden yayınlanmıyor?

Yeni Bir Ev neden final yaptı!

Skala yapım ve Bloom medya ortak yapımcılığında Evrim Akın'a sundurulan Yeni Bir Ev final kararı aldı. Hafta içi hergün yayınlandığı için ciddi bir izlenme de alan dekorasyon yarışmacı yapımcı ve kanalı memnun etmedi. Yeni Bir Ev 13 Kasım Star TV'de final yaparak ekran macerasını tamamladı.

Yeni Bir Ev 16 Kasım neden yok?

İzleyicisi Yeni Bir Ev programı için 16 Kasım pazartesi günü 16:30'da ekran başına geçti. Ancak sevilen program ekranda olmadığını gördü. Yeni Bir Ev cuma günü final yaptı ve artık yayınlanmayacak. Bu sebeple pazartesi Yeni Bir Ev programı yerine Star TV başka bir program koyacak.

Evrim Akın bu program için Güldür güldür Show'a veda etmişti. Geri döner mi bilinmiyor.