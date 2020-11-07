Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak? Yeni bölüm ne zaman?

FOX TV ekranlarında reyting rekorları kıran Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak? Berk Oktay'ı Yasak Elma dizisine kaptıran Savaşçı dizisi akıbeti iyiden iyiye merak edilir oldu. Peki Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi sete çıktı mı?

Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak?

FOX TV, pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Savaşçı dizisinin geçtiğimiz sezon çektikleri bölümünü ekrana getirmiş, ancak yeni sezon sete çıkmamıştı. Öğretmen dizisini pazar akşamına alarak iyice gözden çıkartılan Savaşçı, Öğremen'in az izlenmesi nedeniyle final kararı almasının ardından tekrardan kanalın gözdesi haline geldi. Öğretmen dizis 15 Kasım'da final yaparak ekran macerasını tamamlayacak. Savaşı için planlanın bölüm tarihi 22 Kasım yada 29 Kasım tarihleri arasında olacak.

Berk Oktay diziden ayrıldı!

Savaşçı dizisi için ilk adımı atan ve bizde bekliyoruz diyerek hayranlarını heyacanlandıran Berk Oktay, Medyapımın büyük bir operasyonuyla Yasak Elma dizisine transfer oldu. Tim'in herşeyi olan Berk Oktay'ın ayrılması ardından Savaşçı başlar mı başlamaz mı ayrı bir soru işareti oldu. Ancak Savaşçı dizisi Berk Oktay'sız başlayacağı kesin.

Savaşçı yeni oyuncu kim olacak?

Berk Oktay'ın başrolü bırakmasının ardından yapım şirketi yeni bir başrol oyuncusu aradığı öğrenildi. Ancak bu başrol kim olacak o da bilinmyor.